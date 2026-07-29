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T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

30-07-2026 00.00
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İ L A N

T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

 

ESAS NO: 2026/34 Esas

DAVALI : KIRSTI KAARINA NIEMINEN İskele Cad. No:56 Alanya/Antalya Alanya/ ANTALYA

 

Davacı tarafından aleyhinize açılan 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit davasının yapılan yargılamasında;

 

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

 

Durusma Günü: 27/11/2026 günü saat: 09:50'da HMK139 maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia,savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02520228