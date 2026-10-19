Resmi ilanlar
T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacılar , KAZIM ÖZSOY, MERYEM AKSOY ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/283 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
ALANYA ELİKESİK MAHALLESİ,
KUZEYİ : 167 ada 22 parsel
GÜNEYİ : 167 ada 23 parsel
DOĞUSU : 167 ada 23 parsel
BATISI : 167 ada 21 parsel
#İlangovtr Basın no ILN02572560