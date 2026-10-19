T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar , KAZIM ÖZSOY, MERYEM AKSOY ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/283 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

ALANYA ELİKESİK MAHALLESİ,

KUZEYİ : 167 ada 22 parsel

GÜNEYİ : 167 ada 23 parsel

DOĞUSU : 167 ada 23 parsel

BATISI : 167 ada 21 parsel