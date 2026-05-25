T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Kerim Er tarafından davalılar ve dahili davalılar (Hasan Er mirasçıları) aleyhine muhdesatın

aidiyetinin tespiti davası açıldığı, dahili davalılardan İsa Er adına yapılan tebligatların iade gelmesi,

yapılan adres araştırmasında davalının adresinin tespit edilemediği, bu nedenle dava dilekçesi ve tensip

zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine;"Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK'nın 317.maddesinde

belirtilen şekilde cevap dilekçenizi ve varsa tüm delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz, bu sürede

cevap dilekçenizi ibraz etmediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü tüm vakıaların

tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur."

Dahili Davalı İsa Er'e İşbu ilan yayınlandığı tarihten yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.