T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı JAN OESTERBY tarafından davalılar RENATO ERNESTO SERAFINI ve SILVIA SERAFINI adına Haksız İşgal Tazminatı davası açıldığı, davacı dava dilekçesinde özetle; Davacı ile davalılar arasında 03.12.2018 tarihinde Kargıcak Mah. 296 ada 1 parsel, Zemin+1+çatı kat 1 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmazın davalılara satışı konusunda adi yazılı satış sözleşmesi imzalandığını, taşınmazın davalılara teslim edildiğini ve davalılarca 03.12.2018 tarihinden beri kullanıldığını, ancak davalıların sözleşme imzalandıktan sonra müvekkiline karşı olumsuz tavır takınmaya başlayarak bir çok haksız eylemde bulunduklarını, bunu üzerine davacının taşınmazı satmaktan vazgeçtiğini, davalıların tapu iptali ve tescil davası açtıklarını, davacının davalıların ödediği paranın tamamını iade ettiğini, davalıların, müvekkiline ait olan taşınmazı 03.12.2018 tarihinden beri haksız şekilde işgal ettiklerini, bu sebeple davacının zarara uğradığını beyanla şimdilik 10.000TL ecri misil bedelinin davalılardan alınarak davacıya verilmesini talep ettiği, davalılara yapılan tebligatların iade gelmesi, yapılan adres araştırması ve istinabe işlemlerinden de davalıların adresinin tespit edilemediği, bu nedenle dava dilekçesi, 05/03/2025 tarihli tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine;"Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK'nın 317.maddesinde belirtilen şekilde cevap dilekçenizi ve varsa tüm delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz, bu sürede cevap dilekçenizi ibraz etmediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü tüm vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur."

Davalılar RENATO ERNESTO SERAFINI ve SILVIA SERAFINI'a işbu ilan yayınlandığı tarihten yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.