19-05-2026 00.00
İ L A N

 

T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

2026/147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168 ve 169 Esaslar

Davacı TEİAŞ vekili tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında;

 

Kamulaştırma Kanunun 4650 SK.ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarda davacı idarenin kararı ile belli kısımların kamulaştırılmasına karar verdiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

 


 

ESAS NODAVALIİLÇEMAHALLEADAPARSEL
2026/147Nermin Yağcı ve ark.AlanyaMahmutseydi41682
2026/148Mustafa ŞahinAlanyaMahmutseydi41689
2026//149Hasan HastürkAlanyaMahmutseydi52444
2026/150Zahide Kaba ve arkAlanyaMahmutseydi3909
2026/151Meryem ÖzdemirAlanyaMahmutseydi423172
2026/152Mehmet KaplanAlanya
Alanya		Mahmutseydi
Mahmutseydi		525
527		1
6
2026/153Meryem ÖzdemirAlanyaMahmutseydi5559
2026/154Mehmet DoğanAlanyaMahmutseydi39627
2026/155Adem Akın ve arkAlanyaMahmutseydi5932
2026/156Emine TulukAlanyaMahmutseydi41693
2026/157Hilmi ŞahinAlanya
Alanya		Mahmutseydi
Mahmutseydi		555
555		10
12
2026/158Fatma Özer ve arkAlanyaMahmutseydi423178
2026/159Rabia ÖzdemirAlanya
Alanya		Mahmutseydi
Mahmutseydi		555
437		14
20
2026/160Nahide ÖzdemirAlanya
Alanya		Mahmutseydi
Mahmutseydi		436
437		6
21
2026/161Yaşar Gürbüz ve ark.Alanya
Alanya		Mahmutseydi
Mahmutseydi		492
437		2
9
2026/162Mustafa ŞahinAlanya
Alanya
Alanya
Alanya		Mahmutseydi
Mahmutseydi
Mahmutseydi
Mahmutseydi		438
492
492
493		1
1
9
4
2026/163Fikriye AtikAlanyaMahmutseydi4791
2026/164Safa MalkoçAlanyaMahmutseydi4793
2026/165Hayri Şahin ve arkAlanya
Alanya		Mahmutseydi
Mahmetseydi		476
483		11
2
2026/166Ayşe TiğleAlanyaMahmutseydi47718
2026/167Hilmi Etyemez ve ark.AlanyaMahmutseydi2889
2026/168Süleyman GuzyakaAlanyaMahmutseydi19610
2026/169ASATAlanyaMahmutseydi39011
#İlangovtr Basın no ILN02471275