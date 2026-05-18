T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
2026/147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168 ve 169 Esaslar
Davacı TEİAŞ vekili tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında;
Kamulaştırma Kanunun 4650 SK.ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarda davacı idarenin kararı ile belli kısımların kamulaştırılmasına karar verdiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
|ESAS NO
|DAVALI
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|2026/147
|Nermin Yağcı ve ark.
|Alanya
|Mahmutseydi
|416
|82
|2026/148
|Mustafa Şahin
|Alanya
|Mahmutseydi
|416
|89
|2026//149
|Hasan Hastürk
|Alanya
|Mahmutseydi
|524
|44
|2026/150
|Zahide Kaba ve ark
|Alanya
|Mahmutseydi
|390
|9
|2026/151
|Meryem Özdemir
|Alanya
|Mahmutseydi
|423
|172
|2026/152
|Mehmet Kaplan
|Alanya
Alanya
|Mahmutseydi
Mahmutseydi
|525
527
|1
6
|2026/153
|Meryem Özdemir
|Alanya
|Mahmutseydi
|555
|9
|2026/154
|Mehmet Doğan
|Alanya
|Mahmutseydi
|396
|27
|2026/155
|Adem Akın ve ark
|Alanya
|Mahmutseydi
|593
|2
|2026/156
|Emine Tuluk
|Alanya
|Mahmutseydi
|416
|93
|2026/157
|Hilmi Şahin
|Alanya
Alanya
|Mahmutseydi
Mahmutseydi
|555
555
|10
12
|2026/158
|Fatma Özer ve ark
|Alanya
|Mahmutseydi
|423
|178
|2026/159
|Rabia Özdemir
|Alanya
Alanya
|Mahmutseydi
Mahmutseydi
|555
437
|14
20
|2026/160
|Nahide Özdemir
|Alanya
Alanya
|Mahmutseydi
Mahmutseydi
|436
437
|6
21
|2026/161
|Yaşar Gürbüz ve ark.
|Alanya
Alanya
|Mahmutseydi
Mahmutseydi
|492
437
|2
9
|2026/162
|Mustafa Şahin
|Alanya
Alanya
Alanya
Alanya
|Mahmutseydi
Mahmutseydi
Mahmutseydi
Mahmutseydi
|438
492
492
493
|1
1
9
4
|2026/163
|Fikriye Atik
|Alanya
|Mahmutseydi
|479
|1
|2026/164
|Safa Malkoç
|Alanya
|Mahmutseydi
|479
|3
|2026/165
|Hayri Şahin ve ark
|Alanya
Alanya
|Mahmutseydi
Mahmetseydi
|476
483
|11
2
|2026/166
|Ayşe Tiğle
|Alanya
|Mahmutseydi
|477
|18
|2026/167
|Hilmi Etyemez ve ark.
|Alanya
|Mahmutseydi
|288
|9
|2026/168
|Süleyman Guzyaka
|Alanya
|Mahmutseydi
|196
|10
|2026/169
|ASAT
|Alanya
|Mahmutseydi
|390
|11