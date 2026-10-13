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T.C. ALANYA 8 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

14-10-2026 00.00
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İ L A N

T.C. ALANYA 8 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2026/354 Esas

Davacı , MEHMET ADEM ÇİNTAŞ ile Davalılar , ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

 

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/354 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

 

Alanya Demirtaş Mahallesi,

KUZEYİ : 715 ada 1 parsel

GÜNEYİ : 1117 ada 2 parsel

DOĞUSU : 1117 ada 2 parsel

BATISI : 1117 ada 1 nolu parseller ile çevrili yaklaşık 1.500 m²lik taşınmaz

#İlangovtr Basın no ILN02569205