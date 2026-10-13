T.C. ALANYA 8 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
T.C. ALANYA 8 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/354 Esas
Davacı , MEHMET ADEM ÇİNTAŞ ile Davalılar , ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/354 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Alanya Demirtaş Mahallesi,
KUZEYİ : 715 ada 1 parsel
GÜNEYİ : 1117 ada 2 parsel
DOĞUSU : 1117 ada 2 parsel
BATISI : 1117 ada 1 nolu parseller ile çevrili yaklaşık 1.500 m²lik taşınmaz