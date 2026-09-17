T.C. ALAPLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALI: ABDUL BARI - 99846529080 - Karşıyaka Mah.Şehit Mahir Yener Cad. Üstün Apt.No:55/6 Alaplı/ ZONGULDAK ili, ABDUL KERIM ve BIBI SAHRA oğlu/kızı, 01/01/1997 dogumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 03/11/2026 günü saat: 09:50'de ÖN İNCELEME DURUŞMASINA 1-Gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmeyeceğinizi bildirdiğinizde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği,2-Sulh veya arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız,3-Taraflardan biri gelip yargılamaya devam etmesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,4-Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu, ilanen tebliğ olunur.