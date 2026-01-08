Resmi İlanlar
T.C. ALAPLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıdaki tabloda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılması için 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19.maddesinin 2/a fıkrası gereğince 2942 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulunun 03.09.2021 tarih, 26-3255 no.lu kararına istinaden kamulaştırma çalışmalarına başlanıldığı beyan edilerek mahkememizin aşağıda yazılı esas sayılarında bu taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davası açılmış olup 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.21.11.2025
|ESAS NO
|İLİ
|İLÇE
|KÖY
|ADA
|PARSEL
|Y.ÖLÇ.(m²)
|2025/167
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|119
|69
|1.468,87
|2025/168
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|119
|58
|6.938,72
|2025/169
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|119
|76
|9.534,85
|2025/170
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|119
|78
|10.399,22
|2025/171
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|119
|44
|40.774,55
|2025/172
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|119
|83
|8.137,10
|2025/173
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|119
|21
|8.461,26
|2025/174
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|119
|16
|2.507,41
|2025/175
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|119
|15
|5.615,32
|2025/176
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|141
|2.426,44
|2025/177
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|142
|2.406,85
|2025/178
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|133
|5.572,20
|2025/179
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|132
|1.445,31
|2025/180
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|125
|4.002,93
|2025/181
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|124
|3.031,60
|2025/182
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|163
|4.904,16
|2025/183
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|21
|6.769,52
|2025/184
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|22
|312,37
|2025/185
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|88
|676,72
|2025/186
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|87
|1.175,40
|2025/187
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|85
|2.368,34
|2025/188
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|83
|1.240,03
|2025/189
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|48
|639,16
|2025/190
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|49
|2.243,33
|2025/191
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|47
|5.062,40
|2025/192
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|45
|5.947,77
|2025/193
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|39
|10.525,70
|2025/194
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|44
|2.060,55
|2025/195
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|40
|2.057,96
|2025/196
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|43
|4.478,25
|2025/197
|Zonguldak
|Alaplı
|Gökhasan
|106
|41
|1.785,39
|2025/198
|Zonguldak
|Alaplı
|Hüseyinli
|101
|6
|17.902,22
|2025/199
|Zonguldak
|Alaplı
|Hüseyinli
|101
|17
|847,15
|2025/200
|Zonguldak
|Alaplı
|Hüseyinli
|101
|18
|3.093,01
|2025/201
|Zonguldak
|Alaplı
|Hüseyinli
|101
|20
|1.028,07
|2025/202
|Zonguldak
|Alaplı
|Hüseyinli
|101
|326
|4.531,28
|2025/203
|Zonguldak
|Alaplı
|Hüseyinli
|101
|324
|3.634,31
|2025/204
|Zonguldak
|Alaplı
|Hüseyinli
|101
|325
|6.418,31