T.C. ALAPLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıdaki tabloda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılması için 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19.maddesinin 2/a fıkrası gereğince 2942 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulunun 03.09.2021 tarih, 26-3255 no.lu kararına istinaden kamulaştırma çalışmalarına başlanıldığı beyan edilerek mahkememizin aşağıda yazılı esas sayılarında bu taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davası açılmış olup 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.21.11.2025

ESAS NO İLİ İLÇE KÖY ADA PARSEL Y.ÖLÇ.(m²) 2025/167 Zonguldak Alaplı Gökhasan 119 69 1.468,87 2025/168 Zonguldak Alaplı Gökhasan 119 58 6.938,72 2025/169 Zonguldak Alaplı Gökhasan 119 76 9.534,85 2025/170 Zonguldak Alaplı Gökhasan 119 78 10.399,22 2025/171 Zonguldak Alaplı Gökhasan 119 44 40.774,55 2025/172 Zonguldak Alaplı Gökhasan 119 83 8.137,10 2025/173 Zonguldak Alaplı Gökhasan 119 21 8.461,26 2025/174 Zonguldak Alaplı Gökhasan 119 16 2.507,41 2025/175 Zonguldak Alaplı Gökhasan 119 15 5.615,32 2025/176 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 141 2.426,44 2025/177 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 142 2.406,85 2025/178 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 133 5.572,20 2025/179 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 132 1.445,31 2025/180 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 125 4.002,93 2025/181 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 124 3.031,60 2025/182 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 163 4.904,16 2025/183 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 21 6.769,52 2025/184 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 22 312,37 2025/185 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 88 676,72 2025/186 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 87 1.175,40 2025/187 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 85 2.368,34 2025/188 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 83 1.240,03 2025/189 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 48 639,16 2025/190 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 49 2.243,33 2025/191 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 47 5.062,40 2025/192 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 45 5.947,77 2025/193 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 39 10.525,70 2025/194 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 44 2.060,55 2025/195 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 40 2.057,96 2025/196 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 43 4.478,25 2025/197 Zonguldak Alaplı Gökhasan 106 41 1.785,39 2025/198 Zonguldak Alaplı Hüseyinli 101 6 17.902,22 2025/199 Zonguldak Alaplı Hüseyinli 101 17 847,15 2025/200 Zonguldak Alaplı Hüseyinli 101 18 3.093,01 2025/201 Zonguldak Alaplı Hüseyinli 101 20 1.028,07 2025/202 Zonguldak Alaplı Hüseyinli 101 326 4.531,28 2025/203 Zonguldak Alaplı Hüseyinli 101 324 3.634,31 2025/204 Zonguldak Alaplı Hüseyinli 101 325 6.418,31