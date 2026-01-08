Resmi İlanlar

T.C. ALAPLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

09-01-2026 00.00

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıdaki tabloda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılması için 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19.maddesinin 2/a fıkrası gereğince 2942 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulunun 03.09.2021 tarih, 26-3255 no.lu kararına istinaden kamulaştırma çalışmalarına başlanıldığı beyan edilerek mahkememizin aşağıda yazılı esas sayılarında bu taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davası açılmış olup 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.21.11.2025

 

ESAS NOİLİİLÇEKÖYADAPARSELY.ÖLÇ.(m²)
2025/167ZonguldakAlaplıGökhasan119691.468,87
2025/168ZonguldakAlaplıGökhasan119586.938,72
2025/169ZonguldakAlaplıGökhasan119769.534,85
2025/170ZonguldakAlaplıGökhasan1197810.399,22
2025/171ZonguldakAlaplıGökhasan1194440.774,55
2025/172ZonguldakAlaplıGökhasan119838.137,10
2025/173ZonguldakAlaplıGökhasan119218.461,26
2025/174ZonguldakAlaplıGökhasan119162.507,41
2025/175ZonguldakAlaplıGökhasan119155.615,32
2025/176ZonguldakAlaplıGökhasan1061412.426,44
2025/177ZonguldakAlaplıGökhasan1061422.406,85
2025/178ZonguldakAlaplıGökhasan1061335.572,20
2025/179ZonguldakAlaplıGökhasan1061321.445,31
2025/180ZonguldakAlaplıGökhasan1061254.002,93
2025/181ZonguldakAlaplıGökhasan1061243.031,60
2025/182ZonguldakAlaplıGökhasan1061634.904,16
2025/183ZonguldakAlaplıGökhasan106216.769,52
2025/184ZonguldakAlaplıGökhasan10622312,37
2025/185ZonguldakAlaplıGökhasan10688676,72
2025/186ZonguldakAlaplıGökhasan106871.175,40
2025/187ZonguldakAlaplıGökhasan106852.368,34
2025/188ZonguldakAlaplıGökhasan106831.240,03
2025/189ZonguldakAlaplıGökhasan10648639,16
2025/190ZonguldakAlaplıGökhasan106492.243,33
2025/191ZonguldakAlaplıGökhasan106475.062,40
2025/192ZonguldakAlaplıGökhasan106455.947,77
2025/193ZonguldakAlaplıGökhasan1063910.525,70
2025/194ZonguldakAlaplıGökhasan106442.060,55
2025/195ZonguldakAlaplıGökhasan106402.057,96
2025/196ZonguldakAlaplıGökhasan106434.478,25
2025/197ZonguldakAlaplıGökhasan106411.785,39
2025/198ZonguldakAlaplıHüseyinli101617.902,22
2025/199ZonguldakAlaplıHüseyinli10117847,15
2025/200ZonguldakAlaplıHüseyinli101183.093,01
2025/201ZonguldakAlaplıHüseyinli101201.028,07
2025/202ZonguldakAlaplıHüseyinli1013264.531,28
2025/203ZonguldakAlaplıHüseyinli1013243.634,31
2025/204ZonguldakAlaplıHüseyinli1013256.418,31
#İlangovtr Basın no ILN02377461