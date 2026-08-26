T.C. ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI : MALİYE HAZİNESİ

DAVALILAR : 1- MUZAFFER KEMALETTİN METİN Sakarya Mah, Alaşehir/ MANİSA

2- ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Laleli Mah. Mimar Sinan Bulv. No:242 Yunusemre Yunusemre/ MANİSA

4- AYŞE KESKİN İstasyon Mah. C Blok Daire No: 1 Alaşehir/Manisa/Türkiye Alaşehir/ MANİSA

5- NERMİN BAYTUN Manavkuyu Mah. 274/5 Sk. A Blok No:11 D:17 Bayraklı/ İZMİR

6- NEVİN AKINCI Hacıbey Mah. Yıldırımlar Cad. No:10/2 Alaşehir/ MANİSA

7- SEVİM MADİ Adalet Mah. 1643/35 Sk. No:5 D:5 Bayraklı/ İZMİR

TMK 713/4-5 MADDELERİ UYARINCA YASAL İLAN METNİ

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalılar , AYŞE KESKİN, NERMİN BAYTUN, NEVİN AKINCI, SEVİM MADİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Türk Medeni Kanunu'nun 713. maddesi gereğince, dava konusu edilen aşağıda nitelikleri, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilen taşınmaz üzerinde davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle malik sıfatıyla zilyet edildiği iddia edilerek tescili talep edilmiştir.

Dava Konusu Taşınmazın Bilgileri: Manisa İli Alaşehir İlçesi, Çeşneli Mahallesi 111 ada 14 parsel sayılı taşınmaz

Niteliği ve Yüzölçümü: [27471,56] m², Bağ vasfında ,Sınırları: Kuzeyi: [ yol- çiftlik yolu, Güneyi: [111 ada 13 parsel], Doğusu: [Tolos deresi], Batısı: [111 ada 15 parsel] olmak üzere uzman bilirkişi krokisinde gösterilen alan.

Kanunun 4. fıkrası gereğince, taşınmaz üzerinde mülkiyet iddia eden veya hak sahibi olan üçüncü kişilerin, iş bu ilanın son yayım tarihinden itibaren üç (3) ay içinde mahkememizin yukarıda belirtilen Esas numarasına itiraz etmeleri, aksi takdirde yasal süre içinde itiraz edilmediği takdirde mahkemece tescil kararı verileceği ve mülkiyetin davacı adına tescil olunacağı hususu TMK m. 713/4-5 maddeleri uyarınca en az üç (3) defa ilan olunur. 21/08/2026