T.C. ALİAĞA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK : AHMAD ALHAJ ASAAD, Saad Eddın ve Asmaa oğlu, 22/07/2003 ALEPPO doğumlu, TC Kimlik No:99533593400

SUÇ : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 28/05/2025

SUÇ YERİ : İZMİR/ALİAĞA

KARAR TARİHİ : 06/03/2026

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçunda yapılan yargılama sonucunda beraat kararı verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla kararın sanığa 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28/1. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, istinaf merciinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi olduğu, iki haftalık süre içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Aliağa 4. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur. 18/05/2026