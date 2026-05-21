T.C. ALİAĞA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.20282821-2025/211-Ceza Dava Dosyası 18.05.2026
Konu : İLAN
SANIK : AHMAD ALHAJ ASAAD, Saad Eddın ve Asmaa oğlu, 22/07/2003 ALEPPO doğumlu, TC Kimlik No:99533593400
SUÇ : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması
SUÇ TARİHİ / SAATİ : 28/05/2025
SUÇ YERİ : İZMİR/ALİAĞA
KARAR TARİHİ : 06/03/2026
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçunda yapılan yargılama sonucunda beraat kararı verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla kararın sanığa 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28/1. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, istinaf merciinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi olduğu, iki haftalık süre içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Aliağa 4. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur. 18/05/2026