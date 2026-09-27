T.C. ALİAĞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

MÜŞTEKİ : VOLKAN ONUR DOKUZOĞLU

T.C.Kimlik No : 16076170110, Erdoğan Tarkan ve Leyla oğlu, 01/01/1998 doğumlu.

DOSYA NO : 2024/270 Esas 2026/140 Karar

SUÇ : Kasten Yaralama

SUÇ TARİHİ : 12/10/2023

KARAR TARİHİ : 11/06/2026

Mahkememizin 2024/270 Esas 2026/140 Karar sayılı 11/06/2026 tarihli kararı ile sanık Yakup Şahin hakkında müşteki Volkan Onur Dokuzoğlu'na yönelik Kasten Yaralama suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın sanık müdafi tarafından istinaf edildiği, yukarıda açık kimliği yazılı müşteki Volkan Onur Dokuzoğlu'nun tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın ve sanık Yakup Şahin müdafi Av. Gözde Oluk'un İstinaf Başvuru Dilekçesinin tebliğ edilemediği anlaşılmakla; kararın ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin müştekiye 7201 sayılı Tebligat Kan. 28/1. md. gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Gerekçeli kararın işbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize yazılı dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla Zabıt Katibine sözlü beyanda bulunmak suretiyle Aliağa 6.Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine İstinaf yolu açık olmak üzere,

İstinaf Başvuru Dilekçesinin ise müştekiye 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28/1 maddesi gereğince iş bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, istinaf başvuru dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize yazılı dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla Zabıt Katibine sözlü beyanda bulunmak suretiyle Aliağa 6.Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde istinaf başvuru dilekçesine karşı beyanlarını sunabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.15/09/2026