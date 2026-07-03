T.C. ALİAĞA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK : Sedat YAMAÇ

T.C.Kimlik No :40261605958, Hasan ve Memnune oğlu, 15.09.1976 doğumlu.

SUÇ : Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

SUÇ TARİHİ : 02.04.2025

SUÇ YERİ : Aliağa

KARAR TARİHİ : 10.03.2026

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan yapılan yargılama sonunda 7 ay 15 gün hapis cezası verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla; kararın sanığa 7201 sayılı Tebligat Kan. 28/1. md. gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup işbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, itiraz merciinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi olduğuna, iki hafta içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Aliağa 7. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur.01.07.2026