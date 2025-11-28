T.C. ALMUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı idare olan TÜRKİYE ELEKRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde davalılar aleyhine açılan ve aşağıda dava esas numarası belirtilen Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının yapılan 09/10/2025 tarihli ara karar gereğince;

1.Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğünün kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,

2.Kamu yararı kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,

3.Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Almus Şubesi'ne yatırılacağı,

4.Konuya ve taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5.Davanın duruşmalarının Almus Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, davalılara duruşma gününü bildirir davetiyelerin tebliğ edileceği, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6.Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içeresinde kamulaştırma işlemine ve davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açbileceği, açılacak davada husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesinin gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davacı açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmaz için talep edilen irtifak ve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.uncu maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

1)Dava Esas No : 2025/131

Davalılar : 1-Rıza Aslan

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 299 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :154,26 m²'lik daimi irtifak bedeli

2)Dava Esas No : 2025/132

Davalılar :1-Ahmet Aslan, 2-Hüseyin Aslan, 3-İhsan Aslan, 4-Kamer Gül, 5-Şevket Aslan, 6-Veli Aslan

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 301 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :924,48m²'lik daimi irtifak bedeli

3)Dava Esas No : 2025/133

Davalılar :1-Ali Rıza Bal, 2-Döndü Bal, 3-Fatma Bal, 4-Güleser Bal, 5-Güllü İlk, 6-Halil İbrahim Bal, 7-Selvi Bal Can, 8-Sevim Bal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 302 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :393,82m²'lik daimi irtifak bedeli

4)Dava Esas No : 2025/134

Davalılar :1-Ali Rıza Bal, 2-Döndü Bal, 3-Fatma Bal, 4-Güleser Bal, 5-Güllü İlk, 6-Halil İbrahim Bal, 7-Selvi Bal Can, 8-Sevim Bal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 303 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :153,48m²'lik daimi irtifak bedeli

5)Dava Esas No : 2025/135

Davalılar :1-Ali Rıza Bal, 2-Döndü Bal, 3-Fatma Bal, 4-Güleser Bal, 5-Güllü İlk, 6-Halil İbrahim Bal, 7-Selvi Bal Can, 8-Sevim Bal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 311parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1268,87m²'lik daimi irtifak bedeli

6)Dava Esas No : 2025/136

Davalılar :1-Hasan Bekiş, 2-Makbule Bekiş, 3-Muammer Bekiş, 4-Perihan Ayyıldız,5-Veysel Bekiş, 6-Zeynel Bekiş

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 310 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :441,48m²'lik daimi irtifak bedeli

7)Dava Esas No : 2025/137

Davalılar :1-Abbas Bekiş, 2-Rıza Bekiş, 3-Tahsin Bekiş, 4-Yusuf Bekiş, 5-Zeynel Bekiş

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 309 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :348,54m²'lik daimi irtifak bedeli

8)Dava Esas No : 2025/138

Davalılar :1-Arife Bekiş, 2-Bekir Bekiş, 3-Sefer Bekiş, 4-Semra Özdemir, 5-Serkan Bekiş

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 308 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :455,78m²'lik daimi irtifak bedeli

9)Dava Esas No : 2025/139

Davalılar :1-Eşref Bekiş, 2-Gülfiye Fırat, 3-Metin Bekiş, 4-Pervane Bekiş, 5-Sadet Bekiş, 6-Sebahattin Bekiş, 7-Serdar Bekiş, 8-Sevda Bekiş, 9-Şeref Bekiş, 10-Türkan Karaton, 11-Tüter Ata, 12-Yılmaz Bekiş

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 307 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :572,69 m²'lik daimi irtifak bedeli

10)Dava Esas No : 2025/140

Davalılar :1-Cennet Yaşar, 2-Garih Yeten, 3-İbrahim Yeten, 4-Salih Yeten, 5-Sami Yeten, 6-Selma Yeşilırmak, 7-Seyit Yeten

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 325 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1825,84m²'lik daimi irtifak bedeli

11)Dava Esas No : 2025/141

Davalılar :1-Hasan Aslan, 2-Rıza Aslan

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 318 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :742,29m²'lik daimi irtifak bedeli

12)Dava Esas No : 2025/142

Davalılar :1-Bekir Bal, 2-Hasan Bal, 3-Kemal Bal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 322 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :423,40m²'lik daimi irtifak bedeli

13)Dava Esas No : 2025/143

Davalılar :1-Ahmet İlk, 2-Ali İlk, 3-Aslan İlk, 4-Aydın İlk, 5-Ayten Eser, 6-Bekir İlk, 7-Celal İlk, 8-Cemal İlk, 9-Fadime İlk, 10-Fatma Kayım, 11-Haydar İlk, 12-Hüseyin İlk, 13-Keklik Dırık, 14-Kevser İri, 15-Kezzik Uçkun, 16-Kıymet Bayram, 17-Kibriya Babacan, 18-Kumaş İlk, 19-Mehmet İlk, 20-Menekşe İlk, 21-Menevşe İlk, 22-Muharrem İlk, 23-Nevin İlk, 24-Salih İlk, 25-Yeter İlk Babacan

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 320 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :424,45m²'lik daimi irtifak bedeli

14)Dava Esas No : 2025/144

Davalılar :1-Banu Böyük, 2-Başaran İlk, 3-Çiçek İlk, 4-Erdal Barış İlk, 5-Gülsade Demirel, 6-Mahsuni İlk, 7-Murat İlk, 8-Nurcan Bengü İlk, 9-Özlem İlk, 10-Rasim İlk, 11-Rıza İlk, 12-Şemsi İlk, 13-Şenay Kurban, 14-Şengül Uzun, 15-Yusuf İlk

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 319 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :254,12 m²'lik daimi irtifak bedeli

16)Dava Esas No : 2025/146

Davalılar :1-Bekir Ocak, 2-Durmuş Ocak, 3-Fadime Ocak, 4-Firdevs Ocak, 5-Halil Ocak, 6-Hidayet Ocak

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 222 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :228,11 m²'lik irtifak ve 108,94m²'lik daimi mülkiyet bedeli

17)Dava Esas No : 2025/147

Davalılar :1-Agah Işık, 2-Ercan Ocak, 3-Ergün Ocak, 4-Eyüp Ocak, 5-Hüseyin Ocak, 6-Kenan Ocak, 7-Tevriz Eraslan, 8-Yaşar Ocak,

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 221 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :226,01m²'lik irtifak ve 86,81 m²'lik daimi mülkiyet bedeli

18)Dava Esas No : 2025/148

Davalılar :1-Asiye Ermiş, 2-Hakkı Şahin, 3-Halil Şahin, 4-Maviş İlk, 5-Menekşe Şahin, 6-Sevil Yalın

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 220 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :347,76m²'lik daimi irtifak bedeli

19)Dava Esas No : 2025/149

Davalılar :1-Rıza Gül

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 218 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :795,49 m²'lik daimi irtifak bedeli

20)Dava Esas No : 2025/150

Davalılar :1-İbrahim Gül, 2-Kemal Gül, 3-Neriman Gül, 4-Remzi Gül, 5-Ruhsar İri, 6-Ünal Gül

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 217 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1397,10m²'lik daimi irtifak bedeli

21)Dava Esas No : 2025/151

Davalılar :1-Ayten Emir, 2-Birsen Emir, 3-Elvan Emir, 4-Fatma Yücel, 5-Gülay Durak, 6-Gülseren Durak, 7-Hediye Arslan, 8-Hüseyin Emir, 9-Hüsnü Emir, 10-Necati Emir, 11-Orhan Koray Emir, 12-Pempe Topal, 13-Pervane Güldük, 14-Rıza Emir, 15-Sami Emir, 16-Songül Çelik, 17-Tahsin Emir, 18-Yasemin Emir Soyak, 19-Yayla Emir, 20-Yosma Bal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 198 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :13,77 m²'lik daimi irtifak bedeli

22)Dava Esas No : 2025/152

Davalılar :1-Bekir Bal, 2-Hasan Bal, 3-Kemal Bal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 202 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1915,60m²'lik daimi irtifak bedeli

23)Dava Esas No : 2025/153

Davalılar :1-Mehmet Solmaz, 2-Ali Solmaz, 3-Rıza Solmaz, 4-Yusuf Solmaz

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 216 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :278,85 m²'lik daimi irtifak bedeli

24)Dava Esas No : 2025/154

Davalılar :1-Celal Uçan

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 214 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :78,54 m²'lik daimi irtifak bedeli

25)Dava Esas No : 2025/155

Davalılar :1-Çiçek Çıtak, 2-Ertaç Çıtak, 3-Gülfan Babacan, 4-Melek Ok Çıtak, 5-Menekşe Gül, 6-Nurhan Çıtak, 7-Sadık Çıtak

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 201 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :857,91 m²'lik daimi irtifak bedeli

26)Dava Esas No : 2025/156

Davalılar :1-Ayten Emir, 2-Birsen Emir, 3-Elvan Emir, 4-Fatma Yücel, 5-Gülay Durak, 6-Gülseren Durak, 7-Hediye Arslan, 8-Hüseyin Emir, 9-Hüsnü Emir, 10-Necati Emir, 11-Orhan Koray Emir, 12-Pempe Topal, 13-Pervane Güldük, 14-Rıza Emir, 15-Sami Emir, 16-Songül Çelik, 17-Tahsin emir, 18-Yasemin Emir Soyak, 19-Yayla Emir, 20-Yosma Bal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 207 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :223,46 m²'lik daimi irtifak bedeli

27)Dava Esas No : 2025/157

Davalılar :1-Veli Dırık

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 206 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :213,21 m²'lik daimi irtifak bedeli

28)Dava Esas No : 2025/158

Davalılar :1-Ali Rıza Çıtak, 2-Ayşe Yıldız Çıtak, 3-Duran Çıtak, 4-Erdoğan Çıtak, 5-Göksel Çıtak, 6-Hüsnü Çıtak, 7-Aslan Çıtak

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 200 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :432,32 m²'lik daimi irtifak bedeli

29)Dava Esas No : 2025/159

Davalılar :1-Döndü Atmaca

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 205 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :148,36 m²'lik daimi irtifak bedeli

30)Dava Esas No : 2025/160

Davalılar :1-Şükrü Özer

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 204 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :216,18 m²'lik daimi irtifak bedeli

31)Dava Esas No : 2025/161

Davalılar :1-Bekir Bal, 2-Hasan Bal, 3-Kemal Bal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 83 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1,23 m²'lik daimi irtifak bedeli

32)Dava Esas No : 2025/162

Davalılar :1-Ali Emir

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 85 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :401,81 m²'lik daimi irtifak bedeli

33)Dava Esas No : 2025/163

Davalılar :1-Kibriye Güngör, Turan Bal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 72 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :212,10 m²'lik daimi irtifak bedeli

34)Dava Esas No : 2025/164

Davalılar :1-Bekir Bal, 2-Hasan Bal, 3-Kemal Bal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 73 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :58,33 m²'lik daimi irtifak bedeli

35)Dava Esas No : 2025/165

Davalılar :1-Ali Rıza Bal, 2-Döndü Bal, 3-Fatma Bal, 4-Güleser Bal, 5-Güllü İlk, 6-Halil İbrahim Bal, 7-Selvi Bal Can, 8-Sevim Bal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 75 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :727,97 m²'lik daimi irtifak bedeli

36)Dava Esas No : 2025/166

Davalılar :1-Ahmet İlk, 2-Ali İlk, 3-Aslan İlk, 4-Aydın İlk, 5-Ayten Eser, 6-Bekir İlk, 7-Celal İlk, 8-Cemal İlk, 9-Fadime İlk, 10-Fatma Kayım, 11-Haydar İlk, 12-Hüseyin İlk, 13-Keklik Dırık, 14-Kevser İri, 15-Kezzik Uçkun, 16-Kıymet Bayram, 17-Kibriya Babacan, 18-Kumaş İlk, 19-Mehmet İlk, 20-Menekşe İlk, 21-Menevşe İlk, 22-Muharrem İlk, 23-Nevin İlk, 24-Salih İlk, 25-Yeter İlk Babacan

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 76 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :549,08 m²'lik daimi irtifak bedeli

37)Dava Esas No : 2025/167

Davalılar :1-Hidayet İlk, 2-Rıza İlk

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 77 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :368,96 m²'lik irtifak, 179,19 m²'lik daimi mülkiyet bedeli

38)Dava Esas No : 2025/168

Davalılar :1-Gamze Bal Bağcı, 2-Murat Bal, 3-Name İlk, 4-Nazlı Şahin, 5-Selim Bal, 6-Sercan Bal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 86 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :445,97m²'lik irtifak ve 37,17 m²'lik daimi mülkiyet bedeli

39)Dava Esas No : 2025/169

Davalılar :1-İbrahim Öztürk

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 79 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :548,26 m²'lik daimi irtifak bedeli

40)Dava Esas No : 2025/170

Davalılar :1-İbrahim Öztürk

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 81 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :10,13 m²'lik daimi irtifak bedeli

41)Dava Esas No : 2025/171

Davalılar :1-Duygu Öztürk, 2-Fadime Öztürk, 3-Murat Öztürk, 4-Nilüfer Çelik, 5-Sevim Çelimli

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 88 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1396,24 m²'lik daimi irtifak bedeli

42)Dava Esas No : 2025/172

Davalılar :1-İbrahim Öztürk

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 90 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1184,79 m²'lik daimi irtifak bedeli

43)Dava Esas No : 2025/173

Davalılar :1-Dilek Aksoy, 2-Erdal Seçer, 3-Nutkiye Seçer, 4-Saliç Erdoğdu, 5-Yetgin Seçer

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 91 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :5500,65 m²'lik daimi irtifak bedeli

44)Dava Esas No : 2025/174

Davalılar :1-Emine Duran, 2-Murat Duran, 3-Serdar Duran

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 92 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :371,59 m²'lik daimi irtifak bedeli

45)Dava Esas No : 2025/175

Davalılar :1-Döndü Taşbaş, 2-Nargül Sütçü, 3-Nuriye Sütçü, 4-Nutkiye Seçer, 5-Sedef Duran, 6-Temam İçer

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 93 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :932,96 m²'lik daimi irtifak bedeli

46)Dava Esas No : 2025/176

Davalılar :1-Arzu Öker, 2-Çiçek Erkut, 3-Eda Erkut, 4-Elif Erkut, 5-Erkan Erkut, 6-Evren Erkut, 7-Gönül Wulff, 8-Mustafa Erkut, 9-Nermin Ünlü, 10-Orhan Veli Erkut, 11-Seyhan Erkut

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 94 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :297,37 m²'lik daimi irtifak bedeli

47)Dava Esas No : 2025/177

Davalılar :1-Selahattin Duran, 2-Şehriban Duran

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 95 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :367,46m²'lik irtifak ve 28,10 m²'lik daimi mülkiyet bedeli

48)Dava Esas No : 2025/178

Davalılar :1-Emine Duran, 2-Murat Duran, 3-Serdar Duran

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 96 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :230,84m²'lik irtifak ve 96,71 m²'lik daimi mülkiyet bedeli

49)Dava Esas No : 2025/179

Davalılar :1-Hasan Aydemir

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 97 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1683,98m²'lik irtifak ve 273,12 m²'lik daimi mülkiyet bedeli

50)Dava Esas No : 2025/180

Davalılar :1-Dilek Aksoy, 2-Erdal Seçer, 3-Saliç Erdoğdu, 4-Yetgin Seçer

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 101 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :2.925,00m²'lik irtifak ve 2,07 m²'lik daimi mülkiyet bedeli

51)Dava Esas No : 2025/181

Davalılar :1-Aydın Ermiş, 2-Cemalettin Ermiş, 3-Hayri Ermiş, 4-Hayriye Ermiş, 4-Nuriye Erarslan, 5- Sefa Ermiş, 6-Zehra Ermiş,

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Çörmük mevkii 102 ada 108 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :8084,48 m²'lik daimi irtifak bedeli

52)Dava Esas No : 2025/182

Davalılar :1-Arife Özer, 2-Bayram Güldük, 3-Dürdane Aslan, 4-Gülsüm Yiğit,

5- İbrahim Güldük, 6-Necati Güldük, 7-Selahattin Güldük,

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Çörmük mevkii 102 ada 96 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :80,28 m²'lik daimi irtifak bedeli

53)Dava Esas No : 2025/183

Davalılar :1-İbrahim Güldük, 2-Şevket Güldük,

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Çörmük mevkii 102 ada 98 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :151,96 m²'lik daimi irtifak bedeli

54)Dava Esas No : 2025/184

Davalılar :1-Ali Topal, 2-Coşkun Topal, 3-Dilek Şahin, 4-Döndü Topal, 5-Ersin Topal, 6-Esengül Karaoğlu, 7-Muharrem Topal, 8-Rıza Topal, 9-Sadık Topal, 10-Saniye Topal, 11-Sezgin Topal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Çörmük mevkii 102 ada 100 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :12.651,31 m²'lik daimi irtifak bedeli

55)Dava Esas No : 2025/185

Davalılar :1-Ahmet İlk, 2-Ali İlk, 3-Aslan İlk, 4-Aydın İlk, 5-Ayten Eser, 6-Bekir İlk, 7-Celal İlk, 8-Cemal İlk, 9-Fadime İlk, 10-Fatma Kayım, 11-Haydar İlk, 12-Hüseyin İlk, 13-Keklik Dırık, 14-Kevser İri, 15-Kezzik Uçkun, 16-Kıymet Bayram,17-Kibriya Babacan, 18-Kumaş İlk, 19-Mehmet İlk, 20-Menekşe İlk, 21-Menevşe İlk, 22-Muharrem İlk, 23-Nevin İlk, 24-Salih İlk, 25-Yeter İlk Babacan

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 84 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1301,72 m²'lik daimi irtifak bedeli

56)Dava Esas No : 2025/186

Davalılar :1-Gülten Akkaya, 2-Nigar Ata, 3-Nuten Arslan, 4-Nurullah Ata

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 83 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :124,13 m²'lik daimi irtifak bedeli

57)Dava Esas No : 2025/187

Davalılar :1-Arife Yücel, 2-Enver Yücel, 3-Eşref Yücel, 4-Kalender Yücel, 5-Kibriye Yücel,

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 82 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :152,69 m²'lik daimi irtifak bedeli

58)Dava Esas No : 2025/188

Davalılar :1-Caner Aykut, 2-Fadime Aykut, 3-Fadime Aykut, 4-Hasan Aykut, 5-Sadık Aykut, 6-Serdar Aykut, 7-Sevilay Çaytemel

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 81 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı : 366,54m²'lik irtifak, 29,79 m²'lik daimi mülkiyet bedeli

59)Dava Esas No : 2025/189

Davalılar :1-Ayten Emir, 2-Birsen Emir, 3-Elvan Emir, 4-Fatma Yücel, 5-Gülay Durak, 6-Gülseren Durak, 7-Hediye Arslan, 8-Hüseyin Emir, 9-Hüsnü Emir, 10-Necati Emir, 11-Orhan Koray Emir, 12-Pempe Topal, 13-Pervane Güldük, 14-Rıza Emir, 15-Sami Emir, 16-Songül Çelik, 17-Tahsin Emir, 18-Yasemin Emir Soyak, 19-Yayla Emir, 20-Yosma Bal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 207 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :223,46 m²'lik daimi irtifak bedeli

60)Dava Esas No : 2025/190

Davalılar :1-Gülten Akkaya, 2-Nigar Ata, 3-Nurullah Ata, 4-Nurten Arslan

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 79 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :744,28 m²'lik irtifak ve 398,17 m²'lik daimi mülkiyet bedeli

61)Dava Esas No : 2025/191

Davalılar :1-Dilek Aksoy, 2-Erdal Seçer, 3-Saliç Erdoğdu, 4-Yetgin Seçer

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 78 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :267,18 m²'lik daimi irtifak bedeli

62)Dava Esas No : 2025/192

Davalılar :1-Nutkiye Seçer

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 77 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :333,18 m²'lik daimi irtifak bedeli

63)Dava Esas No : 2025/193

Davalılar :1-Ali Sütçü, 2-Ayten Sütçü, 3-Kıymet Sütçü, 4-Nigmet Erkaya

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 76 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :4155,01 m²'lik daimi irtifak bedeli

64)Dava Esas No : 2025/194

Davalılar :1-Ahmet İlk, 2-Ali İlk, 3-Aslan İlk, 4-Aydın İlk, 5-Ayten Eser, 6-Bekir İlk, 7-Celal İlk, 8-Cemal İlk, 9-Fadime İlk, 10-Fatma Kayım, 11-Haydar İlk, 12-Hüseyin İlk, 13-Keklik Dırık, 14-Kevser İri, 15-Kezzik Uçkun, 16-Kıymet Bayram,17-Kibriya Babacan, 18-Kumaş İlk, 19-Mehmet İlk, 20-Menekşe İlk, 21-Menevşe İlk, 22-Muharrem İlk, 23-Nevin İlk, 24-Salih İlk, 25-Yeter İlk Babacan

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 70 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :2460,87 m²'lik daimi irtifak bedeli

65)Dava Esas No : 2025/195

Davalılar :1-Ayten Emir, 2-Birsen Emir, 3-Elvan Emir, 4-Fatma Yücel, 5-Gülay Durak, 6-Gülseren Durak, 7-Hediye Arslan, 8-Hüseyin Emir, 9-Hüsnü Emir, 10-Necati Emir, 11-Orhan Koray Emir, 12-Pempe Topal, 13-Pervane Güldük, 14-Rıza Emir, 15-Sami Emir, 16-Songül Çelik, 17-Tahsin Emir, 18-Yasemin Emir Soyak, 19-Yayla Emir, 20-Yosma Bal

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 102 ada 75 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :147,21 m²'lik daimi irtifak bedeli

66)Dava Esas No : 2025/196

Davalılar :1-Ali Rıza Çıtak, 2-Aslan Çıtak, 3-Ayşe Yıldız Çıtak, 4-Duran Çıtak, 5-Erdoğan Çıtak, 6-Göksel Çıtak, 7-Hüsnü Çıtak

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 73 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :4155,10 m²'lik daimi irtifak bedeli

67)Dava Esas No : 2025/197

Davalılar :1-Dilek Aksoy, 2-Erdal Seçer, 3-Saliç Erdoğdu, 4-Yetgin Seçer

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 71 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :320,10 m²'lik daimi irtifak bedeli

68)Dava Esas No : 2025/198

Davalılar :1-Nutkiye Seçer

Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 72 parsel

Mülkiyet/İrtifak alanı :1904,4 m²'lik daimi irtifak bedeli