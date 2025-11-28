Resmi İlanlar
T.C. ALMUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
24.10.2025
Sayı : 2025/131 Esas
İLAN
Davacı idare olan TÜRKİYE ELEKRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde davalılar aleyhine açılan ve aşağıda dava esas numarası belirtilen Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasının yapılan 09/10/2025 tarihli ara karar gereğince;
1.Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğünün kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,
2.Kamu yararı kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,
3.Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Almus Şubesi'ne yatırılacağı,
4.Konuya ve taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5.Davanın duruşmalarının Almus Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, davalılara duruşma gününü bildirir davetiyelerin tebliğ edileceği, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,
6.Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içeresinde kamulaştırma işlemine ve davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açbileceği, açılacak davada husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesinin gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davacı açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmaz için talep edilen irtifak ve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.uncu maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
1)Dava Esas No : 2025/131
Davalılar : 1-Rıza Aslan
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 299 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :154,26 m²'lik daimi irtifak bedeli
2)Dava Esas No : 2025/132
Davalılar :1-Ahmet Aslan, 2-Hüseyin Aslan, 3-İhsan Aslan, 4-Kamer Gül, 5-Şevket Aslan, 6-Veli Aslan
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 301 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :924,48m²'lik daimi irtifak bedeli
3)Dava Esas No : 2025/133
Davalılar :1-Ali Rıza Bal, 2-Döndü Bal, 3-Fatma Bal, 4-Güleser Bal, 5-Güllü İlk, 6-Halil İbrahim Bal, 7-Selvi Bal Can, 8-Sevim Bal
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 302 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :393,82m²'lik daimi irtifak bedeli
4)Dava Esas No : 2025/134
Davalılar :1-Ali Rıza Bal, 2-Döndü Bal, 3-Fatma Bal, 4-Güleser Bal, 5-Güllü İlk, 6-Halil İbrahim Bal, 7-Selvi Bal Can, 8-Sevim Bal
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 303 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :153,48m²'lik daimi irtifak bedeli
5)Dava Esas No : 2025/135
Davalılar :1-Ali Rıza Bal, 2-Döndü Bal, 3-Fatma Bal, 4-Güleser Bal, 5-Güllü İlk, 6-Halil İbrahim Bal, 7-Selvi Bal Can, 8-Sevim Bal
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 311parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :1268,87m²'lik daimi irtifak bedeli
6)Dava Esas No : 2025/136
Davalılar :1-Hasan Bekiş, 2-Makbule Bekiş, 3-Muammer Bekiş, 4-Perihan Ayyıldız,5-Veysel Bekiş, 6-Zeynel Bekiş
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 310 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :441,48m²'lik daimi irtifak bedeli
7)Dava Esas No : 2025/137
Davalılar :1-Abbas Bekiş, 2-Rıza Bekiş, 3-Tahsin Bekiş, 4-Yusuf Bekiş, 5-Zeynel Bekiş
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 309 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :348,54m²'lik daimi irtifak bedeli
8)Dava Esas No : 2025/138
Davalılar :1-Arife Bekiş, 2-Bekir Bekiş, 3-Sefer Bekiş, 4-Semra Özdemir, 5-Serkan Bekiş
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 308 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :455,78m²'lik daimi irtifak bedeli
9)Dava Esas No : 2025/139
Davalılar :1-Eşref Bekiş, 2-Gülfiye Fırat, 3-Metin Bekiş, 4-Pervane Bekiş, 5-Sadet Bekiş, 6-Sebahattin Bekiş, 7-Serdar Bekiş, 8-Sevda Bekiş, 9-Şeref Bekiş, 10-Türkan Karaton, 11-Tüter Ata, 12-Yılmaz Bekiş
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 307 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :572,69 m²'lik daimi irtifak bedeli
10)Dava Esas No : 2025/140
Davalılar :1-Cennet Yaşar, 2-Garih Yeten, 3-İbrahim Yeten, 4-Salih Yeten, 5-Sami Yeten, 6-Selma Yeşilırmak, 7-Seyit Yeten
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 325 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :1825,84m²'lik daimi irtifak bedeli
11)Dava Esas No : 2025/141
Davalılar :1-Hasan Aslan, 2-Rıza Aslan
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 318 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :742,29m²'lik daimi irtifak bedeli
12)Dava Esas No : 2025/142
Davalılar :1-Bekir Bal, 2-Hasan Bal, 3-Kemal Bal
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 322 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :423,40m²'lik daimi irtifak bedeli
13)Dava Esas No : 2025/143
Davalılar :1-Ahmet İlk, 2-Ali İlk, 3-Aslan İlk, 4-Aydın İlk, 5-Ayten Eser, 6-Bekir İlk, 7-Celal İlk, 8-Cemal İlk, 9-Fadime İlk, 10-Fatma Kayım, 11-Haydar İlk, 12-Hüseyin İlk, 13-Keklik Dırık, 14-Kevser İri, 15-Kezzik Uçkun, 16-Kıymet Bayram, 17-Kibriya Babacan, 18-Kumaş İlk, 19-Mehmet İlk, 20-Menekşe İlk, 21-Menevşe İlk, 22-Muharrem İlk, 23-Nevin İlk, 24-Salih İlk, 25-Yeter İlk Babacan
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 320 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :424,45m²'lik daimi irtifak bedeli
14)Dava Esas No : 2025/144
Davalılar :1-Banu Böyük, 2-Başaran İlk, 3-Çiçek İlk, 4-Erdal Barış İlk, 5-Gülsade Demirel, 6-Mahsuni İlk, 7-Murat İlk, 8-Nurcan Bengü İlk, 9-Özlem İlk, 10-Rasim İlk, 11-Rıza İlk, 12-Şemsi İlk, 13-Şenay Kurban, 14-Şengül Uzun, 15-Yusuf İlk
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Depeoruk mevkii 104 ada 319 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :254,12 m²'lik daimi irtifak bedeli
16)Dava Esas No : 2025/146
Davalılar :1-Bekir Ocak, 2-Durmuş Ocak, 3-Fadime Ocak, 4-Firdevs Ocak, 5-Halil Ocak, 6-Hidayet Ocak
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 222 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :228,11 m²'lik irtifak ve 108,94m²'lik daimi mülkiyet bedeli
17)Dava Esas No : 2025/147
Davalılar :1-Agah Işık, 2-Ercan Ocak, 3-Ergün Ocak, 4-Eyüp Ocak, 5-Hüseyin Ocak, 6-Kenan Ocak, 7-Tevriz Eraslan, 8-Yaşar Ocak,
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 221 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :226,01m²'lik irtifak ve 86,81 m²'lik daimi mülkiyet bedeli
18)Dava Esas No : 2025/148
Davalılar :1-Asiye Ermiş, 2-Hakkı Şahin, 3-Halil Şahin, 4-Maviş İlk, 5-Menekşe Şahin, 6-Sevil Yalın
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 220 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :347,76m²'lik daimi irtifak bedeli
19)Dava Esas No : 2025/149
Davalılar :1-Rıza Gül
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 218 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :795,49 m²'lik daimi irtifak bedeli
20)Dava Esas No : 2025/150
Davalılar :1-İbrahim Gül, 2-Kemal Gül, 3-Neriman Gül, 4-Remzi Gül, 5-Ruhsar İri, 6-Ünal Gül
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 217 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :1397,10m²'lik daimi irtifak bedeli
21)Dava Esas No : 2025/151
Davalılar :1-Ayten Emir, 2-Birsen Emir, 3-Elvan Emir, 4-Fatma Yücel, 5-Gülay Durak, 6-Gülseren Durak, 7-Hediye Arslan, 8-Hüseyin Emir, 9-Hüsnü Emir, 10-Necati Emir, 11-Orhan Koray Emir, 12-Pempe Topal, 13-Pervane Güldük, 14-Rıza Emir, 15-Sami Emir, 16-Songül Çelik, 17-Tahsin Emir, 18-Yasemin Emir Soyak, 19-Yayla Emir, 20-Yosma Bal
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 198 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :13,77 m²'lik daimi irtifak bedeli
22)Dava Esas No : 2025/152
Davalılar :1-Bekir Bal, 2-Hasan Bal, 3-Kemal Bal
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 202 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :1915,60m²'lik daimi irtifak bedeli
23)Dava Esas No : 2025/153
Davalılar :1-Mehmet Solmaz, 2-Ali Solmaz, 3-Rıza Solmaz, 4-Yusuf Solmaz
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 216 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :278,85 m²'lik daimi irtifak bedeli
24)Dava Esas No : 2025/154
Davalılar :1-Celal Uçan
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 214 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :78,54 m²'lik daimi irtifak bedeli
25)Dava Esas No : 2025/155
Davalılar :1-Çiçek Çıtak, 2-Ertaç Çıtak, 3-Gülfan Babacan, 4-Melek Ok Çıtak, 5-Menekşe Gül, 6-Nurhan Çıtak, 7-Sadık Çıtak
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 201 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :857,91 m²'lik daimi irtifak bedeli
26)Dava Esas No : 2025/156
Davalılar :1-Ayten Emir, 2-Birsen Emir, 3-Elvan Emir, 4-Fatma Yücel, 5-Gülay Durak, 6-Gülseren Durak, 7-Hediye Arslan, 8-Hüseyin Emir, 9-Hüsnü Emir, 10-Necati Emir, 11-Orhan Koray Emir, 12-Pempe Topal, 13-Pervane Güldük, 14-Rıza Emir, 15-Sami Emir, 16-Songül Çelik, 17-Tahsin emir, 18-Yasemin Emir Soyak, 19-Yayla Emir, 20-Yosma Bal
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 207 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :223,46 m²'lik daimi irtifak bedeli
27)Dava Esas No : 2025/157
Davalılar :1-Veli Dırık
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 206 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :213,21 m²'lik daimi irtifak bedeli
28)Dava Esas No : 2025/158
Davalılar :1-Ali Rıza Çıtak, 2-Ayşe Yıldız Çıtak, 3-Duran Çıtak, 4-Erdoğan Çıtak, 5-Göksel Çıtak, 6-Hüsnü Çıtak, 7-Aslan Çıtak
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 200 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :432,32 m²'lik daimi irtifak bedeli
29)Dava Esas No : 2025/159
Davalılar :1-Döndü Atmaca
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 205 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :148,36 m²'lik daimi irtifak bedeli
30)Dava Esas No : 2025/160
Davalılar :1-Şükrü Özer
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 204 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :216,18 m²'lik daimi irtifak bedeli
31)Dava Esas No : 2025/161
Davalılar :1-Bekir Bal, 2-Hasan Bal, 3-Kemal Bal
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 83 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :1,23 m²'lik daimi irtifak bedeli
32)Dava Esas No : 2025/162
Davalılar :1-Ali Emir
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 85 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :401,81 m²'lik daimi irtifak bedeli
33)Dava Esas No : 2025/163
Davalılar :1-Kibriye Güngör, Turan Bal
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 72 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :212,10 m²'lik daimi irtifak bedeli
34)Dava Esas No : 2025/164
Davalılar :1-Bekir Bal, 2-Hasan Bal, 3-Kemal Bal
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 73 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :58,33 m²'lik daimi irtifak bedeli
35)Dava Esas No : 2025/165
Davalılar :1-Ali Rıza Bal, 2-Döndü Bal, 3-Fatma Bal, 4-Güleser Bal, 5-Güllü İlk, 6-Halil İbrahim Bal, 7-Selvi Bal Can, 8-Sevim Bal
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 75 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :727,97 m²'lik daimi irtifak bedeli
36)Dava Esas No : 2025/166
Davalılar :1-Ahmet İlk, 2-Ali İlk, 3-Aslan İlk, 4-Aydın İlk, 5-Ayten Eser, 6-Bekir İlk, 7-Celal İlk, 8-Cemal İlk, 9-Fadime İlk, 10-Fatma Kayım, 11-Haydar İlk, 12-Hüseyin İlk, 13-Keklik Dırık, 14-Kevser İri, 15-Kezzik Uçkun, 16-Kıymet Bayram, 17-Kibriya Babacan, 18-Kumaş İlk, 19-Mehmet İlk, 20-Menekşe İlk, 21-Menevşe İlk, 22-Muharrem İlk, 23-Nevin İlk, 24-Salih İlk, 25-Yeter İlk Babacan
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 76 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :549,08 m²'lik daimi irtifak bedeli
37)Dava Esas No : 2025/167
Davalılar :1-Hidayet İlk, 2-Rıza İlk
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 77 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :368,96 m²'lik irtifak, 179,19 m²'lik daimi mülkiyet bedeli
38)Dava Esas No : 2025/168
Davalılar :1-Gamze Bal Bağcı, 2-Murat Bal, 3-Name İlk, 4-Nazlı Şahin, 5-Selim Bal, 6-Sercan Bal
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 86 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :445,97m²'lik irtifak ve 37,17 m²'lik daimi mülkiyet bedeli
39)Dava Esas No : 2025/169
Davalılar :1-İbrahim Öztürk
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 79 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :548,26 m²'lik daimi irtifak bedeli
40)Dava Esas No : 2025/170
Davalılar :1-İbrahim Öztürk
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 81 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :10,13 m²'lik daimi irtifak bedeli
41)Dava Esas No : 2025/171
Davalılar :1-Duygu Öztürk, 2-Fadime Öztürk, 3-Murat Öztürk, 4-Nilüfer Çelik, 5-Sevim Çelimli
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 88 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :1396,24 m²'lik daimi irtifak bedeli
42)Dava Esas No : 2025/172
Davalılar :1-İbrahim Öztürk
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 90 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :1184,79 m²'lik daimi irtifak bedeli
43)Dava Esas No : 2025/173
Davalılar :1-Dilek Aksoy, 2-Erdal Seçer, 3-Nutkiye Seçer, 4-Saliç Erdoğdu, 5-Yetgin Seçer
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 91 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :5500,65 m²'lik daimi irtifak bedeli
44)Dava Esas No : 2025/174
Davalılar :1-Emine Duran, 2-Murat Duran, 3-Serdar Duran
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 92 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :371,59 m²'lik daimi irtifak bedeli
45)Dava Esas No : 2025/175
Davalılar :1-Döndü Taşbaş, 2-Nargül Sütçü, 3-Nuriye Sütçü, 4-Nutkiye Seçer, 5-Sedef Duran, 6-Temam İçer
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 93 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :932,96 m²'lik daimi irtifak bedeli
46)Dava Esas No : 2025/176
Davalılar :1-Arzu Öker, 2-Çiçek Erkut, 3-Eda Erkut, 4-Elif Erkut, 5-Erkan Erkut, 6-Evren Erkut, 7-Gönül Wulff, 8-Mustafa Erkut, 9-Nermin Ünlü, 10-Orhan Veli Erkut, 11-Seyhan Erkut
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 94 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :297,37 m²'lik daimi irtifak bedeli
47)Dava Esas No : 2025/177
Davalılar :1-Selahattin Duran, 2-Şehriban Duran
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 95 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :367,46m²'lik irtifak ve 28,10 m²'lik daimi mülkiyet bedeli
48)Dava Esas No : 2025/178
Davalılar :1-Emine Duran, 2-Murat Duran, 3-Serdar Duran
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 96 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :230,84m²'lik irtifak ve 96,71 m²'lik daimi mülkiyet bedeli
49)Dava Esas No : 2025/179
Davalılar :1-Hasan Aydemir
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 97 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :1683,98m²'lik irtifak ve 273,12 m²'lik daimi mülkiyet bedeli
50)Dava Esas No : 2025/180
Davalılar :1-Dilek Aksoy, 2-Erdal Seçer, 3-Saliç Erdoğdu, 4-Yetgin Seçer
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Ortaçayır mevkii 104 ada 101 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :2.925,00m²'lik irtifak ve 2,07 m²'lik daimi mülkiyet bedeli
51)Dava Esas No : 2025/181
Davalılar :1-Aydın Ermiş, 2-Cemalettin Ermiş, 3-Hayri Ermiş, 4-Hayriye Ermiş, 4-Nuriye Erarslan, 5- Sefa Ermiş, 6-Zehra Ermiş,
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Çörmük mevkii 102 ada 108 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :8084,48 m²'lik daimi irtifak bedeli
52)Dava Esas No : 2025/182
Davalılar :1-Arife Özer, 2-Bayram Güldük, 3-Dürdane Aslan, 4-Gülsüm Yiğit,
5- İbrahim Güldük, 6-Necati Güldük, 7-Selahattin Güldük,
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Çörmük mevkii 102 ada 96 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :80,28 m²'lik daimi irtifak bedeli
53)Dava Esas No : 2025/183
Davalılar :1-İbrahim Güldük, 2-Şevket Güldük,
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Çörmük mevkii 102 ada 98 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :151,96 m²'lik daimi irtifak bedeli
54)Dava Esas No : 2025/184
Davalılar :1-Ali Topal, 2-Coşkun Topal, 3-Dilek Şahin, 4-Döndü Topal, 5-Ersin Topal, 6-Esengül Karaoğlu, 7-Muharrem Topal, 8-Rıza Topal, 9-Sadık Topal, 10-Saniye Topal, 11-Sezgin Topal
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Çörmük mevkii 102 ada 100 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :12.651,31 m²'lik daimi irtifak bedeli
55)Dava Esas No : 2025/185
Davalılar :1-Ahmet İlk, 2-Ali İlk, 3-Aslan İlk, 4-Aydın İlk, 5-Ayten Eser, 6-Bekir İlk, 7-Celal İlk, 8-Cemal İlk, 9-Fadime İlk, 10-Fatma Kayım, 11-Haydar İlk, 12-Hüseyin İlk, 13-Keklik Dırık, 14-Kevser İri, 15-Kezzik Uçkun, 16-Kıymet Bayram,17-Kibriya Babacan, 18-Kumaş İlk, 19-Mehmet İlk, 20-Menekşe İlk, 21-Menevşe İlk, 22-Muharrem İlk, 23-Nevin İlk, 24-Salih İlk, 25-Yeter İlk Babacan
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 84 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :1301,72 m²'lik daimi irtifak bedeli
56)Dava Esas No : 2025/186
Davalılar :1-Gülten Akkaya, 2-Nigar Ata, 3-Nuten Arslan, 4-Nurullah Ata
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 83 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :124,13 m²'lik daimi irtifak bedeli
57)Dava Esas No : 2025/187
Davalılar :1-Arife Yücel, 2-Enver Yücel, 3-Eşref Yücel, 4-Kalender Yücel, 5-Kibriye Yücel,
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 82 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :152,69 m²'lik daimi irtifak bedeli
58)Dava Esas No : 2025/188
Davalılar :1-Caner Aykut, 2-Fadime Aykut, 3-Fadime Aykut, 4-Hasan Aykut, 5-Sadık Aykut, 6-Serdar Aykut, 7-Sevilay Çaytemel
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 81 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı : 366,54m²'lik irtifak, 29,79 m²'lik daimi mülkiyet bedeli
59)Dava Esas No : 2025/189
Davalılar :1-Ayten Emir, 2-Birsen Emir, 3-Elvan Emir, 4-Fatma Yücel, 5-Gülay Durak, 6-Gülseren Durak, 7-Hediye Arslan, 8-Hüseyin Emir, 9-Hüsnü Emir, 10-Necati Emir, 11-Orhan Koray Emir, 12-Pempe Topal, 13-Pervane Güldük, 14-Rıza Emir, 15-Sami Emir, 16-Songül Çelik, 17-Tahsin Emir, 18-Yasemin Emir Soyak, 19-Yayla Emir, 20-Yosma Bal
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 104 ada 207 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :223,46 m²'lik daimi irtifak bedeli
60)Dava Esas No : 2025/190
Davalılar :1-Gülten Akkaya, 2-Nigar Ata, 3-Nurullah Ata, 4-Nurten Arslan
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 79 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :744,28 m²'lik irtifak ve 398,17 m²'lik daimi mülkiyet bedeli
61)Dava Esas No : 2025/191
Davalılar :1-Dilek Aksoy, 2-Erdal Seçer, 3-Saliç Erdoğdu, 4-Yetgin Seçer
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 78 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :267,18 m²'lik daimi irtifak bedeli
62)Dava Esas No : 2025/192
Davalılar :1-Nutkiye Seçer
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 77 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :333,18 m²'lik daimi irtifak bedeli
63)Dava Esas No : 2025/193
Davalılar :1-Ali Sütçü, 2-Ayten Sütçü, 3-Kıymet Sütçü, 4-Nigmet Erkaya
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 76 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :4155,01 m²'lik daimi irtifak bedeli
64)Dava Esas No : 2025/194
Davalılar :1-Ahmet İlk, 2-Ali İlk, 3-Aslan İlk, 4-Aydın İlk, 5-Ayten Eser, 6-Bekir İlk, 7-Celal İlk, 8-Cemal İlk, 9-Fadime İlk, 10-Fatma Kayım, 11-Haydar İlk, 12-Hüseyin İlk, 13-Keklik Dırık, 14-Kevser İri, 15-Kezzik Uçkun, 16-Kıymet Bayram,17-Kibriya Babacan, 18-Kumaş İlk, 19-Mehmet İlk, 20-Menekşe İlk, 21-Menevşe İlk, 22-Muharrem İlk, 23-Nevin İlk, 24-Salih İlk, 25-Yeter İlk Babacan
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 70 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :2460,87 m²'lik daimi irtifak bedeli
65)Dava Esas No : 2025/195
Davalılar :1-Ayten Emir, 2-Birsen Emir, 3-Elvan Emir, 4-Fatma Yücel, 5-Gülay Durak, 6-Gülseren Durak, 7-Hediye Arslan, 8-Hüseyin Emir, 9-Hüsnü Emir, 10-Necati Emir, 11-Orhan Koray Emir, 12-Pempe Topal, 13-Pervane Güldük, 14-Rıza Emir, 15-Sami Emir, 16-Songül Çelik, 17-Tahsin Emir, 18-Yasemin Emir Soyak, 19-Yayla Emir, 20-Yosma Bal
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Patpınar mevkii 102 ada 75 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :147,21 m²'lik daimi irtifak bedeli
66)Dava Esas No : 2025/196
Davalılar :1-Ali Rıza Çıtak, 2-Aslan Çıtak, 3-Ayşe Yıldız Çıtak, 4-Duran Çıtak, 5-Erdoğan Çıtak, 6-Göksel Çıtak, 7-Hüsnü Çıtak
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 73 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :4155,10 m²'lik daimi irtifak bedeli
67)Dava Esas No : 2025/197
Davalılar :1-Dilek Aksoy, 2-Erdal Seçer, 3-Saliç Erdoğdu, 4-Yetgin Seçer
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 71 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :320,10 m²'lik daimi irtifak bedeli
68)Dava Esas No : 2025/198
Davalılar :1-Nutkiye Seçer
Taşınmaz :Tokat ili, Almus ilçesi,Gökköy Köyü, Meydan mevkii 102 ada 72 parsel
Mülkiyet/İrtifak alanı :1904,4 m²'lik daimi irtifak bedeli