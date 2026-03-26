T.C. ALTINÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı vekili tarafından "Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi" davasının ikame edildiği,

İlgili davaya ilişkin davacı vekili tarafından Mahkememize sunulmuş olan 24/02/2021 tarihli dava dilekçesi ile; "Hatay İli, Altınözü İlçesi, Atayurdu Köyü, Bağderesi Mevkii, 116 ada, 90 parselde var olan taşınmazdaki elbirliği mülkiyetinin Altınözü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin muris Şemse Erdoğan'a ilişkin 2020/294 Esas ve 2020/406 Karar sayılı veraset ilamındaki mirasçılık payları oranında paylı mülkiyete çevrilmesinin talep edildiği,

Yargılama esnasında muris Şemse Erdoğan'ın mirasçısı dolayısıyla Hatay İli, Altınözü İlçesi, Atayurdu Köyü, Bağderesi Mevkii, 116 ada, 90 parselde hak sahibi olmanız nedeniyle adına tebligatların çıkartıldığı ancak tebligatların tarafınıza tebliği mümkün olmamış olup;

Açıklanan nedenlerle; ekteki dava dilekçesi, tensip zaptı ve 28/06/2022 tarihli duruşma zaptının gereği olarak,

1-) Dosyamızın 14/07/2026 günü saat 09:35'te duruşmasının olduğu,

2-) İşbu ilan uyarınca dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren 2 (iki) haftalık süre içerisinde eldeki davaya cevaplarını bildirmeniz gerektiği,

3-) İşbu ilan uyarınca dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren 2 (iki) haftalık süre içerisinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği,

Hususları ilanen tebliğ olunur.