T.C. AMASYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: ZÜLFİYE BEYGE -Bağlar Mah. Bülent Bahadırlı Cad. No:33 İç Kapı No:9 Reyhanlı/ HATAY ve Yenikent Belediye Bulv. 13 Madencioğlu Apt. K.1 D.3 9875 KUZEY KIBRIS/LEFKOŞA

Davacı tarafından aleyhinize açılan, dava konusu Amasya İli Merkez İlçesi Helvacı Mah. 352 Ada 74 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunduğu iddia olunan binaların ve ağaçların muhdesat aidiyetinin tespit edilmesine karar verilmesi talep edilmiş olup, muhdesat aidiyetinin tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize, yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer adreslerinize davetiye çıkarılmış olup, adreslerinize tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce Türkiye'deki yaşadığınız adreslere yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122. maddesi gereğince, ilanın tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya cevaplarınızı HMK'nun 129. maddesinde belirtilen şekilde sunmanız, süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Duruşma Günü: 09/06/2026 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 147. Maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesinin ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.