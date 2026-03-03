T.C. ANAMUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR: 1- ERGİN ERDEM, (TC 469..548 ), Fikri ve Koray oğlu,

Davacı Fatma Kalem tarafından aleyhinize açılan 19.07.2021 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu maddi ve manevi tazminat talebine ilişkin davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği için tebligat yapıldığı, muhatap gönderilen adreste oturmamaktadır şerhiyle bila ikmal iade edildiği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.