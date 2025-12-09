Resmi İlanlar
T.C. ANAMUR İCRA DAİRESİ
2024/2407 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2407 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Mersin İli Anamur İlçesi Güzelyurt Mah. 563 Ada 5 Parsel Bahçeli Kargir Ev. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup, yüzölçümü 699,26 m² dir. Parsel üzerinde bir adet ev ile çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır. Evin bir kısmı 2 katlı, bir kısmı 3 katlıdır. İki katlı kısım 56,00 m2 oturumlu olup yaklaşık 40-45 seneliktir. Dış cephesi kısmen sıvalıdır. Yıpranma oranı %60 civarındadır. Binanın 3 katlı kısmı toplam 152 m2 oturumlu olup 125 m2’lik kısmı dava konusu parsel sınırları içerisinde kalmaktadır. Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı içerisinde yer almakta olup yapılaşma koşulları KAKS:1.25, Hmax:24.50 dir.
Parselin arsa (zemin) değeri: 699,25m2 x 10.000,00 TL/m2 = 6.992.500,00 TL
Yapıların değeri 3.810.520,00 TL
Ağaçların değeri 16.000,00 TL
Parselin toplam değeri 10.819.020,00 TL dir.
Yüzölçümü : 699,26 m2
İmar Durumu :Dosyasında
Kıymeti : 10.819.020,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Krokisinde A harfi ile gösterilen yapı yol, dere vb. alana 17.88 m² tecavüzlüdür.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 15:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.