T.C. ANAMUR İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2407 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mersin İli Anamur İlçesi Güzelyurt Mah. 563 Ada 5 Parsel Bahçeli Kargir Ev. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup, yüzölçümü 699,26 m² dir. Parsel üzerinde bir adet ev ile çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır. Evin bir kısmı 2 katlı, bir kısmı 3 katlıdır. İki katlı kısım 56,00 m2 oturumlu olup yaklaşık 40-45 seneliktir. Dış cephesi kısmen sıvalıdır. Yıpranma oranı %60 civarındadır. Binanın 3 katlı kısmı toplam 152 m2 oturumlu olup 125 m2’lik kısmı dava konusu parsel sınırları içerisinde kalmaktadır. Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı içerisinde yer almakta olup yapılaşma koşulları KAKS:1.25, Hmax:24.50 dir.

Parselin arsa (zemin) değeri: 699,25m2 x 10.000,00 TL/m2 = 6.992.500,00 TL

Yapıların değeri 3.810.520,00 TL

Ağaçların değeri 16.000,00 TL

Parselin toplam değeri 10.819.020,00 TL dir.

Yüzölçümü : 699,26 m2

İmar Durumu :Dosyasında

Kıymeti : 10.819.020,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Krokisinde A harfi ile gösterilen yapı yol, dere vb. alana 17.88 m² tecavüzlüdür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 15:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.