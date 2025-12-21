T.C. ANAMUR İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/838 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, KIZILALİLER Mahalle/Köy, YÖRÜKLER Mevkii, 172 Ada, 20 Parsel, ANAMUR İlçesi, iki adet sera, bir adet inşaat halinde yapı ile çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır. Parselde eğim %2 ile %15 arasında değişmektedir. Parselin geometrik şekli düzgündür. Parsel ilçe merkezine 5.5 km, Antalya – Mersin (D-400) Karayoluna 1.5 km, Değirmendere Caddesi’ne 350 metre uzaklıktadır. Parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Adresi : Mersin İli, Anamur İlçesi, Kızılaliler Mahallesi, Yörükler Mevkii, 172 Ada 20 Numaralı Parsel, Anamur / MERSİN

Yüzölçümü : 12.657,52 m2

İmar Durumu :Dosyasındadır.

Kıymeti : 10.624.640,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında/dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:48

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:48

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.