Resmi İlanlar
T.C. ANAMUR İCRA DAİRESİ
2024/838 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/838 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, KIZILALİLER Mahalle/Köy, YÖRÜKLER Mevkii, 172 Ada, 20 Parsel, ANAMUR İlçesi, iki adet sera, bir adet inşaat halinde yapı ile çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır. Parselde eğim %2 ile %15 arasında değişmektedir. Parselin geometrik şekli düzgündür. Parsel ilçe merkezine 5.5 km, Antalya – Mersin (D-400) Karayoluna 1.5 km, Değirmendere Caddesi’ne 350 metre uzaklıktadır. Parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.
Adresi : Mersin İli, Anamur İlçesi, Kızılaliler Mahallesi, Yörükler Mevkii, 172 Ada 20 Numaralı Parsel, Anamur / MERSİN
Yüzölçümü : 12.657,52 m2
İmar Durumu :Dosyasındadır.
Kıymeti : 10.624.640,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında/dosyasındadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:48
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:48
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.