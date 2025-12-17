Resmi İlanlar
T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/23 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, SARAY Mahalle/Köy, Şekerlik Mevkii, 125 Ada, 25 Parsel sayılı taşınmaz 929,55 m² yüzölçümlü olup tapuda bahçeli kargir ev vasfı ile kayıtlıdır.
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 15.182.300,00 TL
KDV Oranı : İhale bedelinin %14,20'sinden (inşai muhdesata isabet eden bedele göre) %20 oranında, kalan %85,80'inden %10 oranında KDV alınacaktır
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:29
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:29
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, BEYRELİ Mahalle/Köy, Zeytinlisavak Mevkii, 525 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmaz 623m² yüzölçümlü olup tapuda arsa vasfı ile kayıtlıdır.
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 3.738.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:39
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:39
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, BEYRELİ Mahalle/Köy, Zeytinlisavak Mevkii, 525 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmaz tapuda 772m² yüzölçümlü olup tapuda arsa vasfı ile kayıtlıdır.
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.246.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 13:41
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 13:41
16/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.