T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, SARAY Mahalle/Köy, Şekerlik Mevkii, 125 Ada, 25 Parsel sayılı taşınmaz 929,55 m² yüzölçümlü olup tapuda bahçeli kargir ev vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu : Var

Kıymeti : 15.182.300,00 TL

KDV Oranı : İhale bedelinin %14,20'sinden (inşai muhdesata isabet eden bedele göre) %20 oranında, kalan %85,80'inden %10 oranında KDV alınacaktır

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:29

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:29

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, BEYRELİ Mahalle/Köy, Zeytinlisavak Mevkii, 525 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmaz 623m² yüzölçümlü olup tapuda arsa vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu : Var

Kıymeti : 3.738.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:39

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:39

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, BEYRELİ Mahalle/Köy, Zeytinlisavak Mevkii, 525 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmaz tapuda 772m² yüzölçümlü olup tapuda arsa vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.246.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 13:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 13:41

16/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.