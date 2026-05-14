Resmi ilanlar

T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

15-05-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/9 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, GÖKTAŞ Mahalle/Köy, Niğdeli Mevkii, 856 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz 308,20 m² yüzölçümlü olup tapuda ahşap ev ve arsa vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.623.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 12:13

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:13

 

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, GÖKTAŞ Mahalle/Köy, 856 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmaz 1.083,52 m² yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 19.849.054,90 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:08

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:08

 

11/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02469445