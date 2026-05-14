T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, GÖKTAŞ Mahalle/Köy, Niğdeli Mevkii, 856 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz 308,20 m² yüzölçümlü olup tapuda ahşap ev ve arsa vasfı ile kayıtlıdır.
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.623.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:13
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 12:13
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:13
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:13
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, GÖKTAŞ Mahalle/Köy, 856 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmaz 1.083,52 m² yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 19.849.054,90 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:08
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:08
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:08
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:08
11/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.