T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

İlgili: Ahmed SERBEST

Memurluğumuz 2024/14 Ortaklığın Giderilmesi Satış sayılı dosyasında; 23/09/2024 tarihinde satışa konu taşınmazlar başında bilirkişi heyeti ile birlikte kıymet takdiri yapılmış;

1-Satışa konu Mersin ili Anamur ilçesi Yukarı Kükür mahallesi 108 ada 80 parsel sayılı taşınmazın satışa esas değerinin 455.558,40 TL,

2-Satışa konu Mersin ili Anamur ilçesi Sultanalaaddin mahallesi 994 ada 4 parsel sayılı taşınmazın satışa esas değerinin 2.852.600,00 TL olduğu bilirkişilerce belirlenmiştir.

İş bu kıymet takdiri raporu taşınmaz hissedarlarından Hüseyin oğlu 1995 doğumlu Ahmed Serbest'in adresine tebligat yapılamaması nedeniyle iş bu ilanın yayınından itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kıymet takdirine itiraz davacı açabileceği ilanen tebliğ olunur.