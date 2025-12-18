T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davaya konu edilen Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Geben Köyü Kale Mevkii 0 ada 79 parsel numarasına kayıtlı taşınmazın davacı idare (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/490 esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 12.12.2025