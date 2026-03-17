T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : MERT CAN GÜZEL, (Nazmi ve Sultan'dan olma, 14/09/1993 doğumlu) 61 GLADESMORE ROAD N15 6TL LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

Davacı kurum TEDAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce belirtilen adresinize dava dilekçesi ve bilirkişi raporları ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, Londra Başkonsolosluğu tarafından nedeni belirtilmeyen bir sebepten dolayı tebligat yapılamadığına ilişkin mahkememize bildirimde bulunmuştur. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 04/05/2026 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Bilirkişi raporları, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.