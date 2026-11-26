Davacı , FATMA BİRSEN OLGAÇ ile Davalı kat malikleri AKIN ÖZSELÇUK, ARMAN KAYA, FAHRİYE OYA BEYAZGÜL ve arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Tazminat davası nedeniyle;

DAHİLİ DAVALI SEVAN JEAN KAYA (Vartkez ve İrma'dan olma 19.02.1986 doğumlu, 15131405044) ve

DAHİLİ DAVALI KEVİN YEPRAD KAYA (Vartkez ve İrma'dan olma 15.06.1994 doğumlu,15128405118)'nın ebliğat yapılamaması sebebiyle adresi meçhul sayılarak dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tapuda Ankara İli Çankaya İlçesi Kocatepe mahallesi 1089 ada 3 parsel nolu taşınmazda kat maliki olduklarını, ana taşınmazın 55 yıllık bir bina olduğunu 9 numaralı bağımsız bölümü 07/02/1992 tarihinde 94/666 arsa payı ile birlikte 1-2-3-5-7-9 numaralı bağımsız bölüm tapuda çatı katı olarak görünen karşılıklı iki kapı ile fiziki olarak bağımsız girişleri olan iki bölüm ile 6 depodan oluştuğunu, taşınmazın çatısının harap vaziyette olduğunu, çatıdaki bir kısım harebetin, anten takmak isteyenlerin verdiği zararlardan oluştuğunu, her yağmur ve kar yağışında dairesinin içinin pis sular ile kirlendiğini, binanın merkezi sistemle ısıtıldığını, ısınma sorunları yüzünden evden kiracısının gittiğini,tüm yaşananlardan ötürü dava tarihinden bu yana devam eden ve hala mevcut olan zararların karşılanması için tüm belirtilen hususlarda yapılan masrafların 57.977,00TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte alınması ile yapılan tüm yargılama masraflarının davalılardan alınmasına karar verilmesini talep etmiş olup, Dahili Davalılar KEVİN YEPRAD KAYA ve DAHİLİ DAVALI SEVAN JEAN KAYA'ın duruşmanın bırakıldığı 02/02/2027 günü saat 11.00'de Mahkememize ait duruşma salonuna bizzat gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, bu davaya karşı karşı beyan ve delillerini bildirmesi aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.