T.C. ANKARA 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/02/2026 tarihli ilamı ile Birden Fazla Kişi Tarafndan Birlikte Silahla Yağma suçundan yapılan kovuşturma sonucunda sanığa isnad edilen suçtan 5237 sayılı TCK’nın 37. Maddesi delaletiyle 149/1-a-c ve 61. maddeleri gereğince 1 Yıl 15 Ay 15 Gün Hapis cezası ile mahkumiyetine dair karar verildiği, verilen kararın Kalender Durna Kızı 22/02/2002 doğumlu, GAZİANTEP/MERKEZ/Yeni Şarkaya mah/köy nüfusunda kayıtlı, TC Kimlik No:31645358768 Busenur PARLAK'a yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından tebliğ edilemediği anlaşılmakla;

1-7201 Sayılı Tebligat kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 14 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt Katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/10/2026