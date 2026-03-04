T.C. ANKARA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu 24/06/2020 tarih, 2020-3/20068 sayılı ihbar yazısı Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Açılması davası nedeniyle;

Davanın, HMK'nun 114/1-ç, 115/2 maddeleri uyarınca Mahkememizin yetkisizliği nedeniyle DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN USULDEN REDDİNE,

Yetkili Mahkemenin Mersin Sulh Hukuk Mahkemesi OLDUĞUNA,

Mirasçılardan; Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Mahmudiye mah/köyü, 18 cilt, 369 hane'de nüfusa kayıtlı, Nedim Garip ve Vesile'den olma, 10/03/1931 doğumlu, 21593009942 TC. Kimlik nolu, NEDİME NERMİN GARİP'in yapılan tüm aramalara rağmen tebliğe elverişli açık adresi tespit edilemediğinden, adı geçene kararın ilanen tebliği gerekmiştir.

Bu itibarla, kararın iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş ve 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulmadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.