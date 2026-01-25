T.C. ANKARA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Afyonkarahisar İli, Afyonkarahisar Merkez İlçesi, Yukarıpazar Mah/köy 59 Cilt, 30 hane no sırada nüfusa kayıtlı 13/01/1941 doğumlu 14/01/2024 tarihinde vefat eden müteveffa Hatice Esin AKIN mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nın 620, 621 ve 634'üncu maddesi gereğince terekenin tasfiyesine başlanmış bulunduğundan,

Bu itibarla TMK'nın 620,621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı ve bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.