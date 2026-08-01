T.C. ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİ

Davacı Magulı Çetin ile Davalı Hayati Çetin arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Reşit ve Emine'den olma, 02/03/1961 Ankara doğumlu, bilinen " Yeni Bayındır mah. 1854. cad. no:13/9 Mamak/Ankara" adresinde kendisine ulaşılamayan davalı Hayati Çetin'in tebliğe elverişli başka bir adresinin tespit edilememiş olması nedeniyle ön inceleme duruşma gün ve saatinin kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Ön inceleme duruşmasının 03/12/2026 günü saat 09.40'a atılı olduğu, duruşma gün ve saatinde HMK.'nun 139. maddesi uyarınca Mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, bu ilan tarihinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE dilekçelerde gösterilen ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.