T.C. ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ
08.06.2026
Sayı: 2025/718 Esas
Konu: gaiplik
JANİN HAÇIROĞLU ile HASIMISZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
AAşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Oseb Kızı Nekdar, Kirkor kızı Maryem, Asep oğlu Kımes, Asep oğlu Viçen, Asep oğlu Andon'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.. 08.06.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 11191061886
ADI SOYADI : VİÇEN -
BABA ADI : ASEB
ANA ADI : MARYEM
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1882
DOĞUM YERİ : ANKARA
İKAMETGAH ADRESİ :
GAİP
TC KİMLİK NO : 12862007646
ADI SOYADI : NEKDAR -
BABA ADI : OSEB
ANA ADI : MARYEM
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1876
DOĞUM YERİ : ANKARA
İKAMETGAH ADRESİ :
GAİP
TC KİMLİK NO : 11182062168
ADI SOYADI : MARYEM -
BABA ADI : KİRKOR
ANA ADI : TERİZE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1852
DOĞUM YERİ : ANKARA
İKAMETGAH ADRESİ :
GAİP
TC KİMLİK NO : 11194061722
ADI SOYADI : KIMES -
BABA ADI : ASEB
ANA ADI : MARYEM
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1875
DOĞUM YERİ : ANKARA
İKAMETGAH ADRESİ
GAİP
TC KİMLİK NO : 11188061950
ADI SOYADI : ANDON -
BABA ADI : ASEB
ANA ADI : MARYEM
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1887
DOĞUM YERİ : ANKARA
İKAMETGAH ADRESİ
GAİP
TC KİMLİK NO : 11179062232
ADI SOYADI : FİLİK -
BABA ADI : OSEB
ANA ADI : MARYEM
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1890
DOĞUM YERİ : ANKARA
İKAMETGAH ADRESİ