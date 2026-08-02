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T.C. ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

03-08-2026 00.00
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T.C. ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

08.06.2026

Sayı: 2025/718 Esas 

Konu: gaiplik

JANİN HAÇIROĞLU ile HASIMISZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

 

AAşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Oseb Kızı Nekdar, Kirkor kızı Maryem, Asep oğlu Kımes, Asep oğlu Viçen, Asep oğlu Andon'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.. 08.06.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 11191061886

ADI SOYADI : VİÇEN -

BABA ADI : ASEB

ANA ADI : MARYEM

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1882

DOĞUM YERİ : ANKARA

İKAMETGAH ADRESİ :

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 12862007646

ADI SOYADI : NEKDAR -

BABA ADI : OSEB

ANA ADI : MARYEM

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1876

DOĞUM YERİ : ANKARA

İKAMETGAH ADRESİ :

 

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 11182062168

ADI SOYADI : MARYEM -

BABA ADI : KİRKOR

ANA ADI : TERİZE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1852

DOĞUM YERİ : ANKARA

İKAMETGAH ADRESİ :

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 11194061722

ADI SOYADI : KIMES -

BABA ADI : ASEB

ANA ADI : MARYEM

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1875

DOĞUM YERİ : ANKARA

İKAMETGAH ADRESİ

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 11188061950

ADI SOYADI : ANDON -

BABA ADI : ASEB

ANA ADI : MARYEM

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1887

DOĞUM YERİ : ANKARA

İKAMETGAH ADRESİ

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 11179062232

ADI SOYADI : FİLİK -

BABA ADI : OSEB

ANA ADI : MARYEM

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1890

DOĞUM YERİ : ANKARA

İKAMETGAH ADRESİ

#İlangovtr Basın no ILN02522592