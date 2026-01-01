T.C. ANKARA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01.12.2025 tarihli ilamı ile kamu malına zarar verme suçundan TCK'nun 152/1-a, 62, 53 ve 58 maddeleri gereğince neticeten 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Hilmi ve Selam oğlu, 18.05.1994 Sivas doğumlu Tolgahan TEMİZPAK, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile EGO Genel Müdürlüğü vekili tarafından istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30.12.2025