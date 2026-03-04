T.C. ANKARA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27.01.2026 tarihli ilamı ile defter kayıt ve belgeleri gizlemek suretiyle Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan 213 Sayılı Kanunun 359/a-2, 359/4 ve TCK'nun 62 maddeleri gereğince 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sahte belge düzenlemek suretiyle Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan 213 Sayılı Kanunun 359/b, TCK'nun 43/1 ve 62 maddeleri gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Hıdır ve Döne oğlu, 15.07.1980 doğumlu Hakan BALKI, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan Ankara Defterdarlığı vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ile istinaf başvuru dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26.02.2026