T.C. ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davada davalı Dursun URAL'a çıkartılan tebligatların iade gelmesi ve yapılan araştırmalar sonucunda adresinin tespit edilememesi nedeniyle, dava dilekçesinin ve tensip tutanağının ilanen tebliği yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı GSD VARLIK YÖNETİM A.Ş tarafından, Davacı şirket ile Yapı ve Kredi Bankası arasında 29.09.2021 ve 12.03.2022 tarihli kredi sözleşmesi imzalandığını, Ankara Banka Alacakları İcra Dairesinin 2024/84114 Esas sayılı dosyası ile takibe geçildiğini, alacak temlik yoluyla davacı şirkete geçtiğini, borçlu Dursun URAL borcun doğumundan sonra mal varlığını elden çıkarmaya başladığını, özellikle dava konusu Çorum Merkez Tepecik Mahallesindeki dubleks mesken niteliğindeki taşınmazını 01.09.2022 tarihinde Abdulkerim GÜNEŞ'e devrettiğini, yapılan devirlerin borcu ödememek ve alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı şekilde yapıldığını, borcun doğumundan hemen sonra taşınmazların devredilmesinin kötü niyet göstergesi olduğunu, bu nedenle taşınmaz devirlerinin iptalini talep ettiğini taşınmazın ihtiyati haczine ve kötü niyetli üçüncü kişilere devrinin önlenmesi bakımından satışa engel mahiyette tedbir ve davalıdır şerhi konulmasını talep ve dava etmiştir.

Mahkememizin 24/02/2026 tarihli tensip tutanağında, ".....5- DAVALI YÖNÜNDEN;

a) Dava dilekçesi ve eklerinin HMK'nın 122. maddesi gereğince davalı tarafa tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, tebligat zarfının üzerine HMK'nın 122, 128 ve 317. maddeleri gereğince dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevap verebileceği ve süresi içinde cevap dilekçesi vermemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ihtarının yazılmasına,

b) Davalı tarafça cevap dilekçesi verilmesi halinde, HMK'nın 129. maddesine uygunluğu belirlenirse varsa ekleriyle birlikte davacıya tebliğine, masrafın davalı tarafından yatırılan delil avansından karşılanmasına, " karar verilmiştir.

İş bu dava dilekçesi ve tensip tutanağının ve duruşma günü olan 02/06/2026 tarih ve saat 10:53'a ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve davalı Dursun URAL'a HMK’nun 129. maddesinde gerekli şartları taşıyan cevap dilekçesini HMK’nun 127. maddesi uyarınca iki haftalık süre içerisinde ilk itirazlarınızla birlikte ibraz etmesi veya iki hafta içerisinde ek süre talep edebileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.