T.C. ANKARA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30.09.2025 tarihli ilamı ile Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan TCK'nun 123/1, 53/1 maddeleri gereğince Düşme kararı verilen Ali oğlu, 01.01.1984 doğumlu AHMED ABDİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan vekili tarafından mahkememize sunulan 19.10.2025 tarihli istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.



1-7201 Sayılı Tebligat kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün ve istinaf dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt Katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05.12.2025