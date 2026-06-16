T.C. ANKARA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18.02.2026 tarihli ilamı ile Vergi Usül Kanununa Muhalefet suçundan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b, TCK'nun 53 maddesi gereğince Neticeten 3 YIL 7 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Suat ve Kiymet oğlu, 09.04.1985 doğumlu FETHİ ÇINAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt Katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 11.06.2026