T.C. ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: TUNCAY DEMİR - General Zeki Doğan Mah. 521 Sk. No:1 İç Kapı No:9 Mamak/ ANKARA

Davacı Nuray DEMİR tarafından davalı Tuncay DEMİR aleyhine mahkememizde açılmış olan Çekişmeli Boşanma davası nedeniyle; davalıya ön inceleme duruşma zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ön inceleme duruşma zaptı ve duruşma günü tebliğ edilmiş sayılacağı, duruşma gününün 05/05/2026 günü saat: 10:15'da yapılacağı, belirtilen gün ve saatte geçerli bir özür olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflınıza ayrıca davetiye tebliğ edilmeyeceği ve HMK 150 maddesi saklı kalmak kaydıyla yokluğunuz hüküm verileceği ihtar olunur. Duruşma zaptı ve duruşma günü tebligatı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.