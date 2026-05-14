T.C. ANKARA 19. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Davacı EMRE AKAR tarafından davalılar TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, CİHAN ULUTAŞ, MUSTAFA BAKIR aleyhine açılan İhalenin Feshi davasında verilen karar uyarınca:

Mahkememizin 19/09/2025 tarih 2025/219 esas 2025/452 karar sayılı ilamı ile şikayetçi tarafından Gayrimenkul Satış İcra Dairesinin 2023/853 Esas sayılı dosyasında Ankara ili Yenimahalle ilçesi Yuva köyü 43021 ada 1 parsel A blok 10.kat 39 numaralı bağımsız bölümün ihalesinin feshine dair açılan davada HMK.nun 150 ve 320 maddeleri ile Harçlar Kanununun 30.maddesi uyarınca 30/08/2025 tarihi itibariyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olup, karar ilamı Mustafa Bakır'a tebliğ edilemediğinden gerekçeli karar ilanen tebliğ olunur. 07/05/2026