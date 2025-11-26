T.C. ANKARA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , MEHMET KOÇ ile Davalı , ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Ankara ili Çankaya ilçesi Karahasanlı Mahallesi/Köyü 154 ada 193 parsel nolu mera vasıflı taşınmazın, davacı Mehmet Koç (T.C.10087130606 ) tarafından imar ihya edilerek 20 yılı aşkın süredir fasılasız ve nizasız olarak malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduğu, emek ve para sarfıyla imar ve ihya ederek tarım arazisi haline getirildiği ve TMK 713. maddesi gereğince tapuda kayıtlı olmayan taşınmazın davacı adına tapuda tescili istendiğinden, talebe itirazı mevcut olan 3. kişilerin mahkememize müracaatı ile itirazı ile ilgili gerekçeli dilekçelerin mahkememize yazılı olarak ibraz edilmesi hususu ve işbu ilanın basın ilan kurumu tarafından gazetede yayınlanmasına karar verilmiştir.

3.kişilere ilanen tebliğ olunur.