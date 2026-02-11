T.C. ANKARA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Nevzat Bakır vd. aleyhine açılan Vakıf Yöneticilerinin Görevden alınması davasında, davacının davalı Nevzat Bakır bakımından davasından vazgeçtiğini bildirmesi üzerine, Nevzat Bakır mirasçılarından dahili davalı Berra Bakır'ın mernis adresi bulunmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle,

Davacı vakfın davalı Nevzat Bakır bakımından davasından vazgeçmesini kabul edip etmediğiniz ile ilgili beyanda bulunmak için tarafınıza 2 hafta kesin süre verildiği, kesin süre içinde olumlu veya olumsuz beyanda bulunmadığınız takdirde davacının vazgeçme talebini kabul etmiş sayılacağınız hususu dahili davalı Berra Bakır'a ilanen tebliğ olunur