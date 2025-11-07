T.C. ANKARA 2. İCRA CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/134 Esas

MÜŞTEKİ : ÖZCANLAR LASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. İSMAİL DAVARCIOĞLU

SANIK : MURAT ÖZDEMİR (T.C. Kimlik No: 18******00)

SUÇ : Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme

SUÇ TARİHİ : 22/04/2022

SANIK MURAT ÖZDEMİR'E İLANEN TEBLİGAT:

Müşteki ÖZCANLAR LASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından hakkınızda açılan "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adınıza tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma gününün verildiği 13/01/2026 günü saat 09:25’te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.