T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: MESUT BALTOPRAK Kurban Cad. Kafkas Mah. No:31 B/2 İç Kapı No:10 Keçiören/ ANKARA

Davacı ESRA BALTOPRAK tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin kendisine verilmesine, lehine maddi ve manevi tazminat kararının verilmesine, kendisi ve müşterek çocukların adresi hakkında gizlilik kararı verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce 21/08/2026 tarihinde alınan Sosyal inceleme raporunda : reşit olmayan müşterek çocuğun velayetinin davacı anneye verilmesine, müşterek çocuğun özel bakım ve ihtiyaçlarının dikkate alınarak davalı baba ile çocuk arasındaki kişisel ilişkinin kurulmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce davalı aleyhine 01/07/2026 tarihinde 6284 sayılı kanunun 9. maddesi gereğince; 6 ay süre ile a,c,g maddeleri verilmiş, yine davalı aleyhine 6284 sayılı yasanın 8/6 maddesi uyarınca davacı ve müşterek çocukların 6 ay süreyle adreslerinin gizli tutulmasına karar verilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, iade dönmüştür. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, Sosyal inceleme raporu ve 6284 sayılı yasa gereğince verilen tedbirlerin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122 ve 127. Md uyarınca ekli dava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren 2 hafta içinde HMK'nun 129. Md'nde uygun şekilde yazılı olarak cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz takdirde HMK'nun 128. Md uyarınca ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nun 131. Md gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ileri sürmediğiniz ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz tebliğ ve ihtar olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : MESUT BALTOPRAK - 23281583338

Karakaya Mah. Bağlum Bulv. No:139/16 Keçiören/ ANKARA

NOT:DOSYAMIZ ADLİ YARDIMLI OLUP, MASRAFIN SUÇ ÜSTÜ ÖDENEĞİNDEN KARŞILANMASI RİCA OLUNUR.