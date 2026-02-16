T.C. ANKARA 21. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Baki KARADUMAN ile Davalı Nazıfe DEMIRHAN arasında mahkememizde görülen İhalenin Feshi davasında Mahkememizce verilen 16.09.2025 tarih, 2025/484 esas, 2025/566 karar sayılı ilam ile; ihalenin feshi isteminin dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiş, karar davacı tarafından istinaf edilmekle gönderildiği Ankara BAM 19. Hukuk Dairesi'nce verilen 03.02.2026 tarih, 2025/1762 esas, 2026/99 karar sayılı ilam ekinde dosya mahkememize geri çevrilmiştir.

Mahkememizce düzenlenen 06.02.2026 tarih, 2025/484 esas sayılı muhtıra ile ise; "732.00.-TL istinaf karar harcı, 2.002,00.-TL istinaf yoluna başvurma harcı ve 2.000,00.-TL istinaf avansını, işlem muhtırasının tebliği tarihinden itibaren HMK 344. Maddesine göre iki haftalık kesin süre içinde dosyamıza yatırılması, aksi halde istinaf isteminden vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar olunur" şeklinde karar verildiği anlaşılmakla;

Mahkememizin yukarıda özetlenen gerekçeli karar ve 06.02.2026 tarihli muhtırasının adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemeyen Davacı Baki KARADUMAN'a (TC 27704434146)

TK.nun 28-31 hükümleri uyarınca ilan tarihin den itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu karar ve muhtıra tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur.