T.C. ANKARA 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Birikim Varlık Yönetim A.Ş. vekili dava dilekçesinde özetle; davalı Murat Karagöz'ün dava dışı bankalardan kullandığı kredilere yönelik alacaklı olan dava dışı bankalar tarafından, alacağın temlik edilerek davacı şirkete verildiğini, davalı Murat Karagöz'ün kullanılan kredi de kefil sıfatı ile yer aldığını, temlik eden banka tarafından gönderilen ihtarnameye rağmen borcun ödenmediğini, bu sebeple temlik eden banka tarafından icra takibi başlatıldığını, davalı borçlu Murat Karagöz'ün kredinin kullandırılmasından sonra; taşınmazlarını kardeşi Levent Karagöz'e devretmiş olduğunu, davaya konu taşınmazın devri işleminin muvazaalı olarak yapıldığını ve tasarrufa konu taşınmazlar üzerine ihtiyati haciz kararı verilmesini, icra takip dosyalarından alacaklarını karşılayacak miktarda haciz ve cebri satış yetkisinin davacı şirkete verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz tarafından düzenlenen 15/04/2025 tarihli tensip zaptı ve dava dilekçesinin davalıya tebliğ çıkartıldığı, yapılan tebligatın iade döndüğü, davalının mernis adresinin boş olduğu, adres araştırması için ilgili birimlere müzekkere yazıldığı ancak yapılan tüm araştırmalar ve tebliğ çıkartma girişimlerine rağmen davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Davalı Murat Karagöz'e işbu ilanın tebliğinden itibaren, HMK'nun 122 ve 127, 128, 129, 131 maddeleri ile belirtildiği şekilde savunmalarınızı, delillerinizi, bunlara dayanak hukuki sebeplerinizi iki hafta içeresinde ibraz etmediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususunun işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün içinde muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ihtar ve ilan olunur.