T.C. ANKARA 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , ARİF SALTA ile Davalılar , BENGİ SALTA, CAVİT SALTA, ERDAL SALTA, NAZİFE ÖZEN, NERİMAN ÇAKKAL, SEVİM SALTA, SÜLEYMAN ÇAKKAL, TANSU KORAY SALTA, TEMAM SALTA arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

19345755582 Kimlik numaralı, Cavit ve Sevgi oğlu, 21/02/1981 doğumlu, davalı TANSU KORAY SALTA adına;

Mahkememizin dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 15/04/2026 günü saat: 09:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nun 150/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.