T.C. ANKARA 24. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Nevrez Yılmaz tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı Musa Yılmaz'ın Zübeyde Hanım Mah., Akçay Cad., No:20 İç Kapı No: 5 Altındağ/ANKARA adresine çıkarılan tebligatın iade döndüğü, davalının son adresleri itibariyle adres araştırması için emniyet müdürlüklerine müzekkereler yazıldığı, müzekkerelerin cevaplarının olumsuz döndüğü görülmekle, ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının evlilikte davalının sürekli fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını, davalının davacıya yönelik şeref ve haysiyetine karşı hakaretler ile tehditleri olduğunu, davalının sürekli alkol kullandığını, alkol etkisiyle eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığını, zamanla alkol ve diğer keyif verici madde kullanımının arttığını, davalının sokaklarda yaşadığını belirterek tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederek dava etmiştir. Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, var ise bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz gibi dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. (HMK m. 122,127,128) İlan metninin dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.