T.C. ANKARA 25. İŞ MAHKEMESİ

T.C Ankara 25. İş Mahkemesinden

Dosya No: 2026/46 Esas

Adresi Meçhul Davalı: ÖZKAN SEZGİN

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda 14/04/2026 tarih 2026/46 Esas, 2026/182 Karar sayılı ilamı ile; "Davanın Açılmamış Sayılmasına" karar verilmiş ve karara karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolunun açık olduğu belirtilmiş olup iş bu ilanın yayımlanmasından 7 gün sonra kararın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.