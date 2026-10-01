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T.C. ANKARA 25. İŞ MAHKEMESİ

02-10-2026 00.00
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T.C. ANKARA 25. İŞ MAHKEMESİ

 

22.09.2026

Sayı : 2026/46 Esas 

Konu : İlanen Tebligat

 

İLAN METNİ

T.C Ankara 25. İş Mahkemesinden

Dosya No: 2026/46 Esas

 

Adresi Meçhul Davalı: ÖZKAN SEZGİN

 

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda 14/04/2026 tarih 2026/46 Esas, 2026/182 Karar sayılı ilamı ile; "Davanın Açılmamış Sayılmasına" karar verilmiş ve karara karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolunun açık olduğu belirtilmiş olup iş bu ilanın yayımlanmasından 7 gün sonra kararın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02560118