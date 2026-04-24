T.C. ANKARA 25. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülen Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasında 03/07/2025 tarihinde; "Açılan davanın kabulü ile, Erzincan ili, İliç ilçesi, Bağıştaş Köyü, Cilt 7 Hane 52'de nüfusa kayıtlı iken 28/01/1963 tarihinde vefat eden Mahmut ve Zehra'dan olma 01/07/1898 doğumlu 27640613278 T.C kimlik nolu HÜSEYİN YURDAKUL'UN miras ortaklığına temsilci olarak 27568615606 T.C. Kimlik nolu UĞUR YURDAKUL'un ATANMASINA," karar verilmiş olup mirasçı 17626947596 T.C. Kimlik numaralı METİN KARAHAN'a gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/04/2026