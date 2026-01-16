 T.C. ANKARA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kadına Karşı Tehdit, Hakaret, Kadına Karşı Basit Yaralama ve Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan sanık MEhmet ve Fatma'dan olma 07/08/1980 d.lu sanık BAYRAM AKSUL hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık BAYRAM AKSU'nun üzerine atılı Hakaret, Tehdit ve Konut Dokunulmazlığını İhlal suçlarından CMK 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı Beraatine, Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan TCK 86/2,58 Maddeleri gereğince 9 Ay HApis Cezası ile Cezalandırılmasına dair; Cumhuriyet Savcısı huzurunda talebe uygun, tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren, iki hafta içerisinde, mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyan tutanağa geçirilmek ya da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup;

Sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın Sanık BAYRAM AKSU'ya ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.12/01/2026