T.C. ANKARA 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

DAVACI : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. -0879001756600379-

DAVALI : MEHMET ALİ METE - 26311537288

DAVA : İtirazın İptali

DAVA TARİHİ: 11/04/2025

DURUŞMA TARİHİ: 31/03/2026

Saati: 11:45

Davacı T.Garanti Bankası vekili tarafından aleyhinize İtirazın İptali davası açılmış olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı Mehmet Ali METE'nin müvekkili T. Garanti Bankası A.ş.'ne olan borcundan dolayı taraflarınca Ankara Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2025/13028 esas sayılı takip dosyası kapsamında ilamsız takip başlattığı, borçlu tarafından banka alacağına ilişkin borca itiraz edildiği ve takibin bu nedenle durduğu," bu nedenle huzurdaki davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Duruşma Günü: 31.03.2026 tarihi saat: 11:45'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nın 144 ve 147 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ile dava dilekçesinden haberdar olduğunuza ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.