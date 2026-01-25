T.C. ANKARA 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: UFUK ÇABUK (Mernis Boş)

Davacı Muhammed Ali Serçeoğlu, velayeten Elif Emecen tarafından Davalı Ufuk Çabuk aleyhine açılan (trafik kazasında davacının babasının vefat etmesi sebebiyle) yaşanan üzüntü, acı, elem nedeniyle 500.000,00 TL 'nin tahsili davasının yapılan yargılamasında; davalı Ufuk Çabuk'un tebligata yarar açık adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

İşbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün içinde muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde dava dilekçesine cevap verilmesi, ilk itirazların sunulması, cevap verilmediği ve ilk itirazların ileri sürülmediği takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, işbu ilanın dava dilekçesinin tebliğ yerine kaim olacağı ihtar ve tebliğ olunur.

Divanhane Asma Tarihi: 23/12/2025

Divanhane İndirmi Tarihi: 23/01/2026