Resmi ilanlar
T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2024/2141 Esas
Konu: Gaiplik
GÜLSÜN İNCEBACAK ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SERAP İNCEBACAK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30.04.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 16387821602
ADI SOYADI : SERAP İNCEBACAK
BABA ADI : -
ANA ADI : ZEYNEP
DOĞUM TARİHİ : 20/05/1977
DOĞUM YERİ : ANKARA
#İlangovtr Basın no ILN02464241