T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

GÜLSÜN İNCEBACAK ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SERAP İNCEBACAK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30.04.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 16387821602

ADI SOYADI : SERAP İNCEBACAK

BABA ADI : -

ANA ADI : ZEYNEP

DOĞUM TARİHİ : 20/05/1977

DOĞUM YERİ : ANKARA